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Театр скорбит. Вслед за отцом ушел из жизни Михаил Юданов

Известнейший архангельский джазист Олег Юданов покинул этот бренный мир 25 мая.

И вот новая скорбная новость от этой известной семьи – вчера в больнице скончался его сын. Сергей Самодов называет Михаила Юданова «конструктором» Архангельского драмтеатра им. Ломоносова:

- Художник-сценограф делает эскиз и декораций и передает его конструктору в работу», - говорю я всегда на экскурсиях. Таким конструктором в Архангельском театре драмы был Михаил Юданов, кроме этого, являвшийся художником по свету в нескольких спектаклях. Ему доверял как сценограф и режиссер Андрей Николаевич. Михаил жил театром и старался делать на совесть. Сегодня сообщили, что Михаила не стало. Буквально полторы недели назад не стало его отца - прославленного джазового музыканта Олега Юданова. Михаил сам в это время был в искусственной коме в больнице. Вроде ему стало легче, но смерть свое взяла. Память о нем теперь в потрясающих и сложнейших декорациях спектаклей, к работе над которыми он приложил руку. Горе

Редакция ИА RUSNORD присоединяется к соболезнованиям родным и близким.

08 июнь 11:46 | : Культура

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