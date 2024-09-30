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В Архангельске часть мужчин мечтает заняться домашним хозяйством

Мечтают уволиться и не работать 3 из 10 мужчин, зарабатывающих меньше жен, и 3 из 10 женщин, зарабатывающих больше мужей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активных архангелогородцев, состоящих в браке.

Желание уволиться и посвятить себя домашним заботам чаще возникает у мужчин, чьи жены зарабатывают больше, чем они сами (30%). На втором месте оказались мужчины, чьи доходы примерно равны доходам их жен (28%). Каждый четвёртый мужчина (25%), чья жена не работает, также заявил о своём желании уволиться и вести хозяйство. Среди тех, кто зарабатывает больше своей второй половины, таких — 19%, а вот не желающих бросать работу среди них больше всего — 70%.

 Что касается женщин, то число желающих заниматься домашними делами и не работать среди них практически не зависит от финансовых возможностей их мужей: 24% — в семьях с равными доходами; 29% — в парах, где кормилец — мужчина; 27% — среди жен безработных мужей; 32% — среди зарабатывающих больше своего мужчины.

 Как архангелогородцы отнесутся к решению второй половины уволиться и посвятить себя хозяйству? Больше всего были бы недовольны таким поворотом дел мужчины, чьи жены зарабатывают больше их (29%). А лояльность к такому решению чаще проявляли неработающие мужчины (47%) и представители сильного пола, чьи доходы превышают доходы их жен (37%).

 Женщины в этом вопросе более категоричны: о поддержке решения мужа уволиться заявило меньшинство. Чуть больше таковых — лишь среди незанятых (17%): как и неработающие мужчины, женщины выказали готовность на время поменяться ролями и выполнять роль кормильца, дав второй половине передышку. Противниц мужей-домохозяев больше всего оказалось среди женщин, чья зарплата выше, чем у их супругов (66%).

(картинка с https://dzen.ru

19 октябрь 09:00 | : Будни

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