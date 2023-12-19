Почему архангелогородки не хотят становиться домохозяйками

6 из 10 замужних архангелогородок считают, что доходов их мужей недостаточно, чтобы содержать семью в одиночку. 31% из них готовы отказаться от карьеры и стать домохозяйкой, если доходы мужа вырастут и их будет хватать на нужды домочадцев.



23% женщин назвали зарплаты своих мужей достаточно высокими, чтобы в одиночку содержать семью. Однако стать домохозяйкой согласилась бы лишь каждая седьмая из них, это в 2 раза меньше, чем среди тех бедняжек, чьи супруги зарабатывают недостаточно.



Мечтами посвятить себя дому и семье чаще делились северянки с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (34% среди тех, чьи мужья не смогут содержать семью, работая в одиночку, и 18% среди женщин, чьи вторые половины получают хорошую зарплату). Женщины с доходом от 100 тыс. руб. не хотят погрязнуть в быту. Готовность отказаться от карьеры в пользу бытовых и семейных забот женщины моложе 34 лет выражают реже тех, кто старше.



26% состоящих в браке мужчин готовы оставить карьеру и стать домохозяином, если доходов жены будет хватать на обеспечение семьи. Такая перспектива привлекает респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (30%) чаще более молодых и более зрелых мужчин.



Больше всего желающих остаться на хозяйстве — среди бедолаг с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (31%). Мужчины с доходом от 100 тыс. рублей против того, чтобы заниматься только домашним хозяйством в ущерб карьере.

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