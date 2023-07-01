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Архангелогородцы не спешат вакцинироваться от гриппа

На днях стартовала всероссийская кампания, призывающая к вакцинации от гриппа. Однако работодатели Архангельской области не торопятся вакцинировать сотрудников, а сами северяне не спешат делать прививки.

Среди самых популярных мер по предотвращению эпидемии гриппа в компаниях — вакцинация. Прививки для сотрудников организуют 38% работодателей. В 8% компаний закупают медицинские маски, в 5% — проводят санитарную обработку помещений. В 28% компаний никаких мер не предпринимают.

 Опрос экономически активных архангелогородцы показал: каждый второй считает, что прививку от гриппа не нужно делать ежегодно (51%), и только 28% — за вакцинацию при отсутствии противопоказаний, причем чаще остальных ее поддерживают респонденты моложе 34 лет (33%).

21 сентябрь 07:29 | : Будни

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