Архангелогородцы не спешат вакцинироваться от гриппа

На днях стартовала всероссийская кампания, призывающая к вакцинации от гриппа. Однако работодатели Архангельской области не торопятся вакцинировать сотрудников, а сами северяне не спешат делать прививки.

Среди самых популярных мер по предотвращению эпидемии гриппа в компаниях — вакцинация. Прививки для сотрудников организуют 38% работодателей. В 8% компаний закупают медицинские маски, в 5% — проводят санитарную обработку помещений. В 28% компаний никаких мер не предпринимают.



Опрос экономически активных архангелогородцы показал: каждый второй считает, что прививку от гриппа не нужно делать ежегодно (51%), и только 28% — за вакцинацию при отсутствии противопоказаний, причем чаще остальных ее поддерживают респонденты моложе 34 лет (33%).