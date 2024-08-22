Александр Цыбульский: "Учитель помогает детям не сбиться с пути"

Поздравление с Днем учителя от губернатора Архангельской области Александра Цыбульского:

- Дорогие учителя, наставники, все, кто посвятил свою жизнь работе в сфере школьного образования! Уважаемые ветераны педагогического труда!

Современность ставит перед нами новые задачи, все активнее в нашу жизнь входят высокие информационные технологии, но ничто не может заменить человеческого тепла и общения, умения заботиться об учениках, опыта и знаний, которыми обладает педагог.

Учитель не только дает знания, но и бережно ведет за собой детей, помогает не сбиться с пути, учит мыслить, анализировать, сопереживать, помогать, любить и беречь Отечество. Труд педагога – сплав высочайшей ответственности и творческого вдохновения, большого терпения и постоянной работы над собой.

Уроки доброты и взаимопомощи – это то, что каждый из нас вспоминает в первую очередь, вспоминая свои школьные годы. Воспитать человека, наполнив его сердце и душу незыблемыми ценностями, теплом и любовью, помочь каждому ребенку найти свою дорогу в жизни, – главная задача каждого педагога. И вы с ней достойно справляетесь!

Мы уделяем много внимания развитию сферы образования. Строим новые школы и обновляем действующие, в рамках национального проекта «Образование» создаем современные условия для организации образовательного процесса и комфортной работы учителей, открываем новые «Точки роста» и кванториумы.

Дорогие педагоги!

Благодарю вас за умение поддерживать таланты детей и молодежи, открывать для них новые творческие горизонты и профессиональные направления. Знания, ценности, которые вы дарите и прививаете детям, – залог успешного будущего страны.

Отдельные слова признательности в этот день – ветеранам педагогического труда. Вы воспитали целую плеяду талантливых учителей, которые, уверен, сохранят и приумножат ваше наследие!

От всей души желаю вам добра, здоровья и благополучия! Профессионального вдохновения, благодарных учеников и новых ярких достижений!