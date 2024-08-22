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Творческий беспорядок на столе у архангелогородцев: кто в лидерах

Идеальный порядок царит на рабочем месте у медицинских сестер, продавцов и кладовщиков, а у сисадминов, дизайнеров и учителей чаще — творческий беспорядок. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Архангельска.

Сторонники идеального порядка на рабочем месте — медицинские сестры (82%), продавцы (81%), кладовщики (76%), операторы call-центра (74%) и охранники (73%). Род деятельности обязывает: «Все должно быть на своих местах. Это не дом, а рабочее место»; «Люблю аккуратность и порядок»; «Порядок должен быть во всем, тогда в голове порядок».

 Творческий беспорядок чаще царит на рабочих местах системных администраторов (51%), дизайнеров (35%), учителей (34%), инженерно-технических работников (32%) и маркетологов (31%). Люди, в работе которых без креатива и творчества не обойтись, не столь аккуратны: «Идеальный порядок бывает, но нечасто»; «Главное знать, где что лежит»; «Это отнюдь не хаос. Это мой личный порядок».

 

05 октябрь 09:30 | : Будни

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