Бардак на рабочем месте чаще встречается у тех, кто зарабатывает больше?

2 из 3 россиян предпочитают держать свое рабочее место в идеальном порядке, каждому четвертому по душе творческий беспорядок. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Большинство россиян (66%) являются сторонниками идеального порядка на рабочем столе. 24% опрошенных хорошо работается в беспорядке. Причем среди мужчин чуть больше сторонников небольшого хаоса: 26% против 22% среди женщин.



Хаос на столах не мешает зарабатывать. У россиян с доходом от 100 тысяч рублей творческий беспорядок на рабочем месте встречается вдвое чаще, чем у граждан с доходом менее 50 тысяч рублей (32% против 16% соответственно).



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 398

Время проведения: 12—15 июля 2024 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов