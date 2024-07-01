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Бардак на рабочем месте чаще встречается у тех, кто зарабатывает больше?

2 из 3 россиян предпочитают держать свое рабочее место в идеальном порядке, каждому четвертому по душе творческий беспорядок. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Большинство россиян (66%) являются сторонниками идеального порядка на рабочем столе. 24% опрошенных хорошо работается в беспорядке. Причем среди мужчин чуть больше сторонников небольшого хаоса: 26% против 22% среди женщин.

 Хаос на столах не мешает зарабатывать. У россиян с доходом от 100 тысяч рублей творческий беспорядок на рабочем месте встречается вдвое чаще, чем у граждан с доходом менее 50 тысяч рублей (32% против 16% соответственно).

 Место проведения опроса: Россия, все округа
 Населенных пунктов: 398
 Время проведения: 12—15 июля 2024 года
 Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
 Размер выборки: 1600 респондентов

17 июль 11:14 | : Будни

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