Школа при Архангельской воспитательной колонии отметила юбилей

Сегодня в воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) прошло торжественное мероприятие по случаю 60-летия со дня образования школы в учреждении.

Поздравить с такой значимой датой приехали в АВК много гостей, в числе которых были не только официальные лица, но и бывшие воспитанники, и учителя, которые когда-то работали здесь. Официальная часть началась с поздравлений. От лица руководства регионального УФСИН слова благодарности педагогам за их непростой труд высказал заместитель начальника Управления Дмитрий Ошуков.

- Ваш труд является неотъемлемой частью процесса социальной адаптации подростков. Вы вселяете в ребят надежду и уверенность, открываете в них новые таланты и способности, - отметил Дмитрий Иванович.

Затем слово было дано директору школы Александру Соловьеву, который уже десять лет возглавляет учебное заведение. Александр Анатольевич поблагодарил педагогический состав за преданность своему делу, за умение находить подходы и любовь к ребятам, которые совершили ошибку и оказались в местах лишения свободы. После выступления заместитель начальника областной УИС Дмитрий Ошуков вручил учителям благодарности от начальника Управления и медаль «За отличие в труде» Любови Ельцовой.

Уполномоченная по правам ребенка при губернаторе Архангельской области Елена Молчанова также присоединилась к словам поздравлений, пожелав новых инициатив и свершений, и передала коллективу школы благодарственное письмо от губернатора Поморья. Депутат Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов, который уже более десяти лет возглавляет Попечительский Совет при АВК, также произнес добрые слова педагогам и напутствовал ребят на непременное овладение новыми знаниями, которые им помогут выбрать правильный путь в жизни. Александр Владимирович вручил учителям благодарности и Почетные грамоты от Собрания депутатов за многолетний добросовестный труд, за высокий профессионализм и вклад в воспитание и обучение осужденных. Представитель Молодежного центра Елена Дорофеева в своем выступлении отметила, что школа занимает важное место в жизни любого человека. Закончилась официальная часть поздравлениями Александра Скородумова, который ранее возглавлял Архангельскую воспитательную колонию и взаимодействовал с учителями школы в работе с подростками, преступившими закон.

Далее торжественное мероприятие продолжилось концертной программой, в которой были видеопрезентации, сценки, музыкальные номера, а также звучали теплые и добрые слова в адрес учительского коллектива и учеников от руководства АВК, мастеров образовательного учреждения, выпускников школы, которые еще отбывают наказание и уже освободились.

Отметим, что в настоящий момент в школе при Архангельской воспитательной колонии обучаются порядка 70 воспитанников с шестого по одиннадцатый классы. Здесь реализуются общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования. Учителя преподают такие же учебные дисциплины, как и в любой другой школе, ребята также пишут контрольные, участвуют в олимпиадах и конкурсах, сдают экзамены и получают аттестаты государственного образца. Помимо реализации учебной программы, педагоги проводят много внеклассных мероприятий, в том числе воспитательных, образовательных и профилактических, которые способствуют дальнейшей социализации подростков после выхода из режимного учреждения.



