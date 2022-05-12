Торжественная линейка в Архангельской воспитательной колонии собрала знаковых людей города

Сегодня в День знаний в средней общеобразовательной школе при воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) прошла торжественная линейка, посвященная новому учебному году.
На мероприятии присутствовали врио начальника УФСИН Сергей Бондарь, его заместитель Владимир Тропов, руководитель АВК Сергей Богатко и его заместитель Андрей Гусев. Кроме того, были приглашены архангельский прокурор по надзору за соблюдением законов в ИУ Роман Пономарев, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе региона Елена Молчанова, глава МО «Талажское» Ольга Куваева, представитель Попечительского совета при АВК, председатель правления ассоциации выпускников С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова Елена Доценко, исполняющая обязанности директора областного Дома молодежи Кира Рыженкова и представители родительского комитета учреждения.
Торжественное мероприятие началось с поднятия флага РФ под гимн страны. Праздник открыла творческая группа из числа воспитанников, поздравившая всех собравшихся с Днем знаний музыкальной композицией. Затем слово предоставили руководству регионального УФСИН и колонии. Врио начальника ведомства Сергей Бондарь пожелал ученикам хорошо учиться, воплощать мечты и реализовать свои способности, а педагогам терпения и новых творческих проектов, а также вручил грамоту воспитаннику Льву О., победившему в ХX Всероссийском конкурсе «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы».
Затем слово предоставлялось каждому из приглашенных гостей, которые напутствовали подростков на успешную учебу, желая новых побед и достижений. Директор школы Александр Соловьев по итогам прошлого учебного года вручил грамоты учащимся и педагогам за достигнутые успехи.
Между поздравлениями на протяжении всего мероприятия звучали песни в исполнении музыкальной группы колонии, а также стихотворные поздравления учащимся от педагогов. Завершился праздник первым школьным звонком, после которого ребята отправились в свои кабинеты на классные часы.
Отметим, что сегодня за школьные парты сели 60 воспитанников, отбывающих наказание в Архангельской воспитательной колонии.