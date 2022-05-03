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Когда начальник враг твой

От увольнения по собственному желанию россияне чаще всего готовы отказаться при повышении зарплаты. Однако каждый пятый мог бы остаться на прежнем месте работы в случае смены непосредственного руководителя. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющих опыт увольнения по собственному желанию.

Чаще всего от увольнения может удержать повышение зарплаты: в этом случае свое решение об уходе с последнего места работы могли бы пересмотреть 38% россиян. Каждый пятый (22%) не исключает, что остался бы в компании в случае смены непосредственного руководителя. Гарантии соблюдения прав работника (оплата переработок, «белая» зарплата, нормированный рабочий день и т. п.) могли бы изменить решение об увольнении 8% опрошенных. Для 6% значимым аргументом в пользу продолжения работы стало бы повышение в должности, для 4% — изменение атмосферы в коллективе, для 3% — отсутствие задержек зарплаты.

 По 2% опрошенных признались, что удержать их от увольнения мог бы удобный график, отсутствие личных проблем и возможность брать отпуск в удобное время. Еще 1% остался бы, если бы имел возможность работать ближе к дому. Для 8% значимыми могли бы стать другие факторы: упоминались отмена обязательной вакцинации от коронавируса, корпоративное обучение, предоставление компенсационного пакета, стабильность, возможность удаленной работы, перевод в другой отдел и проч.

Ничто не удержало бы от увольнения каждого восьмого респондента (13%).

В случае смены руководителя пересмотреть свое решение об увольнении чаще готовы мужчины, а в случае установления удобного графика и соблюдения прав работников — женщины. Тех, кого ничто не могло бы удержать от ухода с последнего места работы, также больше среди представительниц прекрасного пола.

05 август 07:00 | : Будни

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