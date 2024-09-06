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Архангелогородцы на работе стали менее сентиментальны

Архангелогородцы стремятся разграничить работу и личную жизнь: фото семьи на рабочих столах сейчас практически не увидишь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие офисные работники, состоящие в браке, из Архангельска.

Фотографии постепенно перекочевали в память смартфонов, и их присутствие на рабочих столах стало редкостью. Лишь 6% архангелогородцев, работающих в офисах, держат семейные фотографии на своем рабочем месте. 

 Интересно, что женщины чуть чаще оставляют семейные снимки на своих столах. Однако, чем выше доход у человека, тем реже можно встретить у него семейные фотографии на рабочем месте. В основном это объясняется прагматичным подходом: «Рабочее место предназначено для компьютера и документов, а не для личных вещей».



19 сентябрь 08:00 | : Будни

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