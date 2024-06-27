Как архангелогородцам избежать серой зарплаты. Советы юриста

Знать риски серой зарплаты для сотрудника!



1. Неофициальную часть могут не заплатить

Работодатель может пообещать, что будет ее выплачивать, а по факту платить не будет. Если эта часть зарплаты не была установлена ни трудовым договором, ни локальными актами организации, получить с работодателя деньги будет очень сложно.



2. Пострадают ваши отпускные

В расчет средней зарплаты идут только официальные выплаты, поэтому средняя зарплата при серой схеме будет меньше. Что это значит? Меньше отпускных, меньше размер оплаты донорских дней и так далее.



3. Вам будут меньше платить за больничный и декрет

«Серый» работодатель платит взносы на обязательное социальное страхование только с официальной части зарплаты. В случае серой зарплаты у сотрудника будет меньше больничный, декретные и другие социальные выплаты, которые рассчитываются из его заработка.



4. У вас будет маленькая пенсия

При серой зарплате отчисления в Социальный фонд РФ будут идти только с официальной части.



Обозначать свою позицию по оплате в резюме



Если для вас принципиально получать только белую зарплату, напишите об этом в резюме в блоке с дополнительными сведениями о себе. Конечно, это не гарантирует, что серую схему вам никто не предложит, но все же часть таких вариантов отсеется.



Проводить ресерч перед первой встречей или созвоном



Перед тем, как первый раз созвониться с рекрутером или пойти на собеседование, стоит поискать в сети информацию о компании. На сайте SuperJob