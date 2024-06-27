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Как архангелогородцам избежать серой зарплаты. Советы юриста

 Знать риски серой зарплаты для сотрудника!

1. Неофициальную часть могут не заплатить
Работодатель может пообещать, что будет ее выплачивать, а по факту платить не будет. Если эта часть зарплаты не была установлена ни трудовым договором, ни локальными актами организации, получить с работодателя деньги будет очень сложно.

2. Пострадают ваши отпускные
В расчет средней зарплаты идут только официальные выплаты, поэтому средняя зарплата при серой схеме будет меньше. Что это значит? Меньше отпускных, меньше размер оплаты донорских дней и так далее.

3. Вам будут меньше платить за больничный и декрет
«Серый» работодатель платит взносы на обязательное социальное страхование только с официальной части зарплаты. В случае серой зарплаты у сотрудника будет меньше больничный, декретные и другие социальные выплаты, которые рассчитываются из его заработка.

4. У вас будет маленькая пенсия
При серой зарплате отчисления в Социальный фонд РФ будут идти только с официальной части.

Обозначать свою позицию по оплате в резюме

Если для вас принципиально получать только белую зарплату, напишите об этом в резюме в блоке с дополнительными сведениями о себе. Конечно, это не гарантирует, что серую схему вам никто не предложит, но все же часть таких вариантов отсеется.

Проводить ресерч перед первой встречей или созвоном

Перед тем, как первый раз созвониться с рекрутером или пойти на собеседование, стоит поискать в сети информацию о компании. На сайте SuperJob

07 сентябрь 08:52 | : Будни

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