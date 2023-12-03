Архангелогородцев стали меньше интересовать серые и черные зарплаты

Архангелогородцев, согласных на полуофициальное трудоустройство или работу без оформления с «черной» зарплатой, меньше, чем сторонников честных трудовых отношений.

Сейчас, в период дефицита рабочей силы в крупных отраслях экономики, соискатели на рынке труда чувствуют себя более уверенно: 41% опрошенных не согласится на предложение трудоустройства по «серой» или «черной» схеме.

Готовых работать на условиях, противоречащих ТК РФ, — 37%. Причем мужчин, согласных на зарплату в конверте, в 1,6 раза больше, чем женщин (46 и 28% соответственно).