А как у вас с сексом? Архангельские работодатели задают неудобные вопросы

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Архангельской области и выяснила, как часто соискателям задают неудобные вопросы на собеседованиях и как люди к этому относятся.

Рейтинг самых частых вопросов, не касающихся профессиональной деятельности и деловых качеств кандидата, возглавляют вопросы о личной жизни – с подобным интересом со стороны работодателей столкнулись сразу 70% респондентов из Архангельской области. Причем по сравнению с показателями аналогичного опроса 2022 года работодатели стали на 10% чаще интересоваться семейным положением кандидатов. Причем женщины на собеседованиях продолжают получать вопросы о семейном положении чаще, чем мужчины (81% против 75%).

На втором месте по частотности вопросы о наличии судимости – с ними столкнулись еще 30% опрошенных. На третьем месте – вопросы о заложенности в банках и кредитах: о таком спрашивают каждого пятого респондента из региона или 20% опрошенных. Примечательно, что в отличии от женщин у мужчин чаще интересуются о судимости (51% против 26%), а также о задолженности в банках (37% против 23%).

Интересно, что знаком зодиака интересуются у каждого десятого потенциального работника (12%) в регионе. Более того, за два года доля таких вопросов выросла на 4%. Причем женщины-респонденты, как правило, чаще указывали, что у них интересовались знаком зодиака. Кроме того, у 15% опрошенных спрашивают про их национальность, у 11% - про их политические взгляды, еще 10% сталкивались с вопросами про их внешность. У 5% соискателей утоняли про их религиозные взгляды, а у 5% про их сексуальные предпочтения.

Также в ходе опроса респонденты указали, какие вопросы, по их мнению, приемлемы на собеседовании, а каких стоит избегать работодателям. Так, интерес к семейному положению со стороны работодателей у 72% вызывает понимание, не приемлемыми такие вопросы считают только 21% опрошенных. А вот вопросы о внешности, знаке зодиака, религиозных взглядах, а также политических убеждениях и сексуальной ориентации вызывают наибольший негатив и непонимание со стороны соискателей.

Интересно, что чаще всего неприемлемыми вопросы о семейном положении считают молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет (сразу 27% заявили, что не хотели бы слышать такое в ходе собеседования). А вот вопросы, связанные с внешностью сильнее всего, отталкивают респондентов среднего возраста от 25 до 36 лет (сразу 76% негативных ответов).

(фото с https://dzen.ru)



