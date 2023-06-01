Архангелогородцев приглашают на акцию по раздельному сбору мусора

Сегодня с 16.00 до 19.00 активисты проекта «Чистое Поморье» будут ждать жителей Архангельска за ТЦ «Полюс» во дворе дома по адресу: ул. Тимме д. 2 для сбора полезных фракций.

В ходе акции будут установлены специальные контейнеры регоператора «ЭкоИнтегратор» для сбора бумаги, картона, ПЭТ-бутылок, пластиковых крышек, стекла и алюминия.



Также в программе и экологические игры для всей семьи и высадка сеянцев сосны – прекрасная возможность провести время интересно и с пользой!



Отобранные фракции «ЭкоИнтегратор» отправит на Архангельский мусоросортировочный комплекс для дальнейшей переработки.



Первая акция состоялась в Соломбальском округе города Архангельска на прошлой неделе. Участие в ней приняли 60 человек. На сортировку и переработку отправлено более 50 кг макулатуры, 150 кг стекла, 200 пластиковых бутылок и 600 крышечек