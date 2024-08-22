Митрополит Корнилий: "Будем и дальше призывать на помощь нашего Спасителя"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 25 августа, в неделю 9-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Ныне за Божественной литургией мы с вами, возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Матфея о событиях, которые совершились, как после того, как Господь наш Иисус Христос насытил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч мужей. Спаситель «понудил», как говорит Евангелие, святых Своих учеников и апостолов войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону Геннисаретского озера, пока Он отпустит народ. Отпустив народ, Спаситель взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один. В Евангелии мы не раз слышим о том, что Господь оставался один и втайне молился Отцу Небесному. Подобает и нам с вами, возлюбленные, заботиться не только о своем бренном теле, но и о бессмертной душе. Мы должны своими мыслями возноситься горе́ и молиться Господу Богу. Святой псалмопевец царь Давид говорит о молитве такие удивительные слова: «Да усладится Ему (то есть Господу Богу) беседа моя». Сии слова сказаны о том, что наша молитва должна быть угодна Господу и не должна быть многословной, ибо Христос в Евангелии наставляет нас: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны». В своей молитве мы в первую очередь должны воздавать хвалу Господу Богу и затем приносить покаяние в наших согрешениях. Если молитва будет во спасение нашей бессмертной души, то всё остальное приложится нам, как сказано в Евангелии: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».

Почему же Господь понудил апостолов войти в лодку? Потому что Он был милосерден с ними, как со Своими чадами, и желал, чтобы они отдохнули от своих праведных трудов. Далее евангелист повествует: «Лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Господь, идя по морю». Спаситель дабы не обходить огромное озеро, шел напрямую по бушующим волнам. Апостолы увидев Господа, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак»; и от страха вскричали. Но Господь тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». Сын Божий поспешил спасти Своих учеников, ибо если бы море поглотило эту ладью, первые ученики и апостолы Христовы, первая малая Церковь погибла бы. Потому-то Господь и торопился к Своим ученикам и пошел к ним ближайшим путем. Когда ученики услышали глас Спасителя, апостол Петр сказал Ему в ответ: «Господи! Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Спаситель ответил: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти ко Господу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи! Спаси меня». Спаситель тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный! Зачем ты усомнился?» Когда вошли они в лодку, ветер утих. Почему же стал тонуть апостол Петр, ведь Господь сказал ему идти, и он пошел по воде, как по суху, навстречу Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу? Он стал тонуть потому, что его вера поколебалась! Лишь только сомнение коснулось его сердца, он тотчас стал тонуть! Почерпнем себе важный урок — если мы имеем твердую, несокрушимую веру в Бога в своем сердце, то Господь нам дает особую силу, как дал ее апостолу Петру. Где и когда было видано, чтобы человек шел по воде!? Любой человек тонет, не имея возможности идти по воде, лишь Господу Богу подвластны все стихии мира, в том числе стихия водная, страшная стихия, которую не может покорить человек. Поэтому апостолы и испугались, увидев Господа, идущего по морю. А когда Он взял Петра, и они вошли в лодку, бывшие в этой лодке подошли, поклонились Господу и сказали: «Истинно Ты Сын Божий». Почему же они сказали сии слова? Потому что стихии покоряются лишь Господу Богу, Который повелевает всем в этом мире.

Какой же еще урок мы можем почерпнуть из сегодняшнего евангельского чтения? Что за ладья, в которой были ученики Христовы, и зачем Он пошел кратчайшим путем, чтобы спасти их? Кратчайшим путем идет Господь и к каждому человеку, который хочет познать Господа Бога и твердо исповедует Господа в своем сердце. Кратчайшим путем приходит ко всем нам Господь, чтобы спасти нашу бессмертную душу и помочь нам в тяжелейших обстоятельствах нашей жизни. Корабль — это Святая Христова Церковь, которую основал Господь, и она плывет по бушующим волнам житейского моря. Недаром многие православные храмы строятся в виде корабля, алтарем расположенные на восток, откуда восходит солнце, ибо Христос является для нас Солнцем Правды, и настанет день и час в нашей жизни, когда померкнет для нас солнце, луна и звезды, но всегда будет светить нам Христос, Сын Божий, Спаситель мира. Поэтому Церковь является кораблем спасения для всех, кто желает спасать свою бессмертную душу. В Ветхом Завете мы читаем про патриарха Ноя и слышим, что все, кто пребывали в спасительном ковчеге праведника, не погибли. Так и мы, войдя в лоно Святой Соборной и Апостольской Православной Церкви, должны твердо знать, что в этом ковчеге Нового Завета не погибнет ни един верующий православный христианин, который живет по заповедям Божиим.

В сей день мы с вами, возлюбленные во Христе, почерпнем еще один урок. Плывя по бушующим волнам моря житейского, мы должны всегда помнить имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и как апостол Петр всегда призывать Его на помощь. Некий инок пустынник поселился в бывшем капище, творил там молитву и вел Богоугодную жизнь. Однажды перед ним появились злые духи и сказали: «Уйди из нашего места». Старец не послушался и остался в капище. Тогда бесы начали всюду разбрасывать пальмовые ветви, приготовленные им для плетения корзин, но старец неутомимо подбирал их и не уходил. После этого бесы схватили старца за одежду и потащили вон из капища. «Иисусе, Сыне Божий! — воскликнул испуганный подвижник. — Помоги мне!» Бесы мгновенно разбежались, а умиленный старец заплакал. «О чем же плачешь?» — спросил его невидимый голос. «О том, что ненавистники веры и добродетели дерзают издеваться над рабом Господним», — ответил старец. «Ты сам виноват, — возразил невидимый голос, — забыл обо Мне, но лишь призвал Меня, Я пришел к тебе на помощь». Будем и мы, возлюбленные во Христе братья и сестры, по сему примеру всегда призывать в нашей жизни имя Божие, молиться Господу и просить Его никогда не оставлять нас Своей помощью и попечением ни в сей жизни, ни в будущей, но всегда пребывать с нами во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!