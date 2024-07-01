Реже всего архангелогородцы жалеют о кредитах на авто и отпуск

Каждый четвёртый сожалеет о том, что оформил кредит.

Судя по данным опроса, за последний год чаще всего архангелогородцы брали потребительские кредиты на покупку автомобиля или мотоцикла, об этом рассказали 14% опрошенных. На втором месте по популярности — кредит на ремонт квартиры или дома (13% опрошенных). На третьем — займы на покупку образовательных курсов и смартфонов (по 10%).

Также респонденты рассказали, что брали кредит на оплату медицинских услуг (8%), покупку бытовой техники, недвижимости, строительство или отпуск (по 6%). По 4% опрошенных оформляли кредит на покупку одежды и мебели. Среди прочих целей кредитования северяне называли организацию торжественных событий, открытие бизнеса, а также а также сбор детей в школу и покупку спортивного снаряжения.



Мужчины чаще брали кредиты на покупку авто, ремонт квартиры и смартфоны, а женщины — на образовательные курсы, медицинские услуги (в том числе в сфере красоты) и отпуска.



Каждый четвёртый опрошенный (26%) сожалеет о том, что брал потребительский кредит в банке. Каждый второй (53%) убежден, что покупка, совершённая в кредит, была оправданной. Мужчины более уверены в своих финансовых решениях, чем женщины: они реже раскаиваются в решении оформить займ.



Чаще всего же россияне в целом сожалеют о решении взять кредит на оплату курсов (30%) и ремонт (28%).