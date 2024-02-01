Архангельские врачи и учителя считают себя недооцененными

Северяне видят явное несоответствие объемов работы и ответственности размеру зарплаты — у педагогов, медработников, рабочих строек и производств

Чаще всего в качестве самых недооцененных специалистов архангелогородцы называли учителей и воспитателей (19%), врачей и медсестер (14%).



По мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим. Нужно отметить, что подобное мнение во многом — следствие стереотипов. Зарплаты рабочих сейчас растут быстрыми темпами на фоне кадрового дефицита в строительстве и производстве. Каждый одиннадцатый назвал недооцененным труд инженеров.



6% опрошенных считают слишком низкими зарплаты дворников и уборщиков. 3% — продавцов. Еще 3% говорят о чрезвычайно малых заработках всех бюджетников. По 2% опрошенных назвали слишком низкой зарплату бухгалтеров и юристов. Интересно, что юристы оказались не только в списке недооцененных, но и в топе переоцененных специалистов.



Рассуждая об уровне доходов, мужчины чаще называли недооцененным труд рабочих и ИТР, женщины — учителей и врачей.

(фото с https://penza.aif.ru)