Сергей Чанчиков: Аквилон строит не только дома, мы строим семьи!

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью около 450 тыс. кв. м.

В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся более 200 квартир.

В планах в ближайшее время проектирование и строительство в Поморье более 500 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов, и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7% жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Компания редко делится личной информацией сотрудников, но этот трогательный случай стал исключением!

30 июля, произошло счастливое для всего коллектива Группы Аквилон событие: специалист департамента продаж Ольга Антипова и специалист юридического департамента Дмитрий Мыртынюк сыграли свадьбу.

Ольга более 2 лет работает в Группе Аквилон, занимается продажей квартир в новостройках. Свой путь начала с успешного выполнения планов и качественного подбора квартир для клиентов, стала старшим специалистом департамента продаж. Клиенты Ольги отмечают ее лояльность, отзывчивость, мягкость. За период работы благодаря Ольге свою мечту о квартире в новостройке осуществили уже более 250 дольщиков.

Дмитрий Мартынюк работает в юридическом департаменте Группе Аквилон более 8 лет. В задачи Дмитрия входит оформление документов, показ и передача квартир дольщикам, он успевает это делать не только в Архангельске, но и в Северодвинске.

Ольга и Дмитрий нашли не только любимую работу, но и любимого человека. Для пары было символично приехать в день своей свадьбы в центральный офис Группы Аквилон. Молодоженов поздравили коммерческий директор Сергей Чанчиков и весь коллектив компании.

- Замечательно, что вы решили разделить этот важный день с нами. Символично, что вы связали себя узами брака в Год семьи. Группа Аквилон ежедневно работает с семьями: в наших квартирах наши дольщики проходят разные жизненные этапы, вступают в брак, рожают и воспитывают детей. Мы счастливы стать свидетелями и вашего важнейшего в жизни решения. Желаем вам счастья и гармонии в семейной жизни. Смело могу сказать, что Группа Аквилон строит не только дома, мы строим семьи! – отметил Сергей Чанчиков.