Кенозерье на две недели стало большой съемочной площадкой

Группа студентов — победителей конкурса «Открываем Россию заново» закончила почти двухнедельную поездку в Кенозерский национальный парк, посвящённую съемкам просветительских видеороликов про волонтёров и знакомству с заповедной территорией.



Перед ребятами стояла задача снять серию видеороликов, которые расскажут, как можно стать волонтёром Парка и какие трудности и радости ждут каждого из добровольцев. Для этого они провели десятидневное путешествие по деревням Кенозерья и Лекшмозерья, где не только наблюдали с помощью видеокамер за жизнью и бытом волонтёров, но и постигали до этого мало знакомый мир Русского Севера и русской деревни.



«В полевых условиях было интересно работать, не каждый день удается получить такой опыт. Мне понравилось, это учит быстро адаптироваться к месту, погодным условиям, так что к концу экспедиции мы уже совсем легко понимали как работать и настраивать технику в зависимости от локации. Единственное, к чему никогда нельзя привыкнуть и адаптироваться, это комары и их количество! Я осталась под большим впечатлением от местных музеев и того, как в них составлена экспозиция. Не все московские музеи могут похвастаться такой продуманной программой. А еще, конечно же, деревянные небеса — это что-то невероятное. Я раньше была знакома с деревянным зодчеством разных регионов, но нигде не видела ничего подобного. Кенозерье — это действительно уникальное место, в котором очень гармонично сочетаются русский север, природа и деревня», — поделилась студентка РУДН Татьяна Демидова.



Во время поездки у ребят были чётко распределены обязанности: в команде был свой режиссёр, сценарист, операторы, монтажёры. Молодым кинематографистам удалось не только обменяться друг с другом знаниями и опытом, полученными во время обучения на своих направлениях подготовки, но и за короткий срок научиться работать в команде и вместе преодолевать творческие и бытовые трудности.



«Мне очень интересно изучать сценарное искусство и музыку. Я встретила в этой экспедиции очень отличных ребят, с которыми мы смогли сделать классную команду. У нас было время не только на работу, но и на то, чтобы ходить на экскурсии, просто гулять, исследовать территорию, общаться. Раньше я не была в таких местах, как Кенозерье. Жители деревень, работники Парка произвели на меня замечательное впечатление, со всеми было интересно взаимодействовать. Я не думала, что в одном месте может быть собрано так много памятников деревянной архитектуры. И, конечно, меня очень удивили и волонтёры, которых мы снимали — люди, которые хотят безвозмездно помогать другим», — рассказала студентка Высшей школы экономики Ясмина Карпинская.



Во время экспедиции медиа-волонтеры успели не только отснять большое количество интервью, деревенских пейзажей и волонтерской работы, но и уже смонтировали первый видеоролик. Как сообщил руководитель экспедиции, директор центра поддержки проектной деятельности факультета креативных индустрий Высшей школы экономики Денис Олейников, у студентов получилось снять очень качественный, стильный материал. Все мини-фильмы о добровольчестве в Кенозерском национальном парке, сделанные командой медиа-волонтеров, можно будет увидеть уже в конце этого лета на ресурсах Кенозерского национального парка и Росзаповедцентра.



Конкурс «Открываем Россию заново», благодаря которому студенты смогли посетить Кенозерье, проводится в рамках программы «Больше, чем путешествие», которая знакомит молодежь с культурой, научными достижениями, туристическими возможностями нашей страны. Экспедиция состоялась при поддержке Кенозерского национального парка и Росзаповедцентра Минприроды России.



