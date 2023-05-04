Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кенозерье на две недели стало большой съемочной площадкой

Группа студентов — победителей конкурса «Открываем Россию заново» закончила почти двухнедельную поездку в Кенозерский национальный парк, посвящённую съемкам просветительских видеороликов про волонтёров и знакомству с заповедной территорией.

 Перед ребятами стояла задача снять серию видеороликов, которые расскажут, как можно стать волонтёром Парка и какие трудности и радости ждут каждого из добровольцев. Для этого они провели десятидневное путешествие по деревням Кенозерья и Лекшмозерья, где не только наблюдали с помощью видеокамер за жизнью и бытом волонтёров, но и постигали до этого мало знакомый мир Русского Севера и русской деревни.

 «В полевых условиях было интересно работать, не каждый день удается получить такой опыт. Мне понравилось, это учит быстро адаптироваться к месту, погодным условиям, так что к концу экспедиции мы уже совсем легко понимали как работать и настраивать технику в зависимости от локации. Единственное, к чему никогда нельзя привыкнуть и адаптироваться, это комары и их количество! Я осталась под большим впечатлением от местных музеев и того, как в них составлена экспозиция. Не все московские музеи могут похвастаться такой продуманной программой. А еще, конечно же, деревянные небеса — это что-то невероятное. Я раньше была знакома с деревянным зодчеством разных регионов, но нигде не видела ничего подобного. Кенозерье — это действительно уникальное место, в котором очень гармонично сочетаются русский север, природа и деревня», — поделилась студентка РУДН Татьяна Демидова.

 Во время поездки у ребят были чётко распределены обязанности: в команде был свой режиссёр, сценарист, операторы, монтажёры. Молодым кинематографистам удалось не только обменяться друг с другом знаниями и опытом, полученными во время обучения на своих направлениях подготовки, но и за короткий срок научиться работать в команде и вместе преодолевать творческие и бытовые трудности.

 «Мне очень интересно изучать сценарное искусство и музыку. Я встретила в этой экспедиции очень отличных ребят, с которыми мы смогли сделать классную команду. У нас было время не только на работу, но и на то, чтобы ходить на экскурсии, просто гулять, исследовать территорию, общаться. Раньше я не была в таких местах, как Кенозерье. Жители деревень, работники Парка произвели на меня замечательное впечатление, со всеми было интересно взаимодействовать. Я не думала, что в одном месте может быть собрано так много памятников деревянной архитектуры. И, конечно, меня очень удивили и волонтёры, которых мы снимали — люди, которые хотят безвозмездно помогать другим», — рассказала студентка Высшей школы экономики Ясмина Карпинская.

 Во время экспедиции медиа-волонтеры успели не только отснять большое количество интервью, деревенских пейзажей и волонтерской работы, но и уже смонтировали первый видеоролик. Как сообщил руководитель экспедиции, директор центра поддержки проектной деятельности факультета креативных индустрий Высшей школы экономики Денис Олейников, у студентов получилось снять очень качественный, стильный материал. Все мини-фильмы о добровольчестве в Кенозерском национальном парке, сделанные командой медиа-волонтеров, можно будет увидеть уже в конце этого лета на ресурсах Кенозерского национального парка и Росзаповедцентра.

 Конкурс «Открываем Россию заново», благодаря которому студенты смогли посетить Кенозерье, проводится в рамках программы «Больше, чем путешествие», которая знакомит молодежь с культурой, научными достижениями, туристическими возможностями нашей страны. Экспедиция состоялась при поддержке Кенозерского национального парка и Росзаповедцентра Минприроды России.


20 июнь 12:46 | : Культура

Главные новости


Песни без слов. Дзё Хисаиси
Ну, по предпоследней! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (227)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20