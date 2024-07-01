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Раритетные прялки, бытовая утварь начала XIX века и заговоры: результаты новой экспедиции в Кенозерье

В Кенозерском национальном парке прошла фольклорно-этнографическая экспедиция филологов и лингвистов Анны Ивановой и Ирины Качинской из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в сотрудничестве с начальником отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Парка Мариной Мелютиной.

Главной целью выезда был сбор материалов для Этнолингвистического словаря Кенозерья. Исследователи работали в посёлке Усть-Поча, деревнях Вершинино и Зехнова. Впервые к экспедиции присоединилась Анна Малышева, представляющая Институт русского языка им. Виноградова РАН. Результаты работы очень вдохновили исследователей: они отметили, что в Кенозерье очень хорошо сохранились заговорные тексты и интересные образцы их современного использования.

Во время экспедиции удалось собрать коллекцию этнографических предметов, среди которых есть настоящие раритеты! Более 20 интересных вещей передала в музейный фонд Парка Любовь Ивановна Жукова, дочь хранительницы часовни апостола Иоанна Богослова Анны Александровны Семёновой.

«Среди подаренных Парку предметов две замечательные прялки, одна из которых, надеюсь, принадлежит известному мастеру — прялочнику д. Зехнова Прокопию Прокопьевичу Завьялову (1887–1967). Эту информацию мы обязательно проверим. Известно, что прялка мастера хранится в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга, и мы её рассматриваем в качестве образца. На обороте лопасти второй прялки написаны инициалы владелицы, А.Н. Фофановой. Лицевая часть лопасти украшена прекрасным пейзажем с изображением гор, воды и парусников. Подобных прялок в музейном фонде Парка нет. Еще одним редким предметом стали детали ткацкого станка — набилки, датированные 1824 г. Предметов бытовой утвари такой ранней датировки в коллекции музейного фонда еще не было. После реставрации предметы займут достойное место в новом музее «Откуда Я. Археологический портрет Кенозерья», а прялки украсят экспозицию «Личное о Зехнове», — рассказала Марина Мелютина.

 

 

19 июль 16:25 | : Культура

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