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В Архангельске награждены лауреаты учительского конкурса

Инициированный главой Поморья Александром Цыбульским в Год педагога и наставника, конкурс собрал 161 участника из 23 муниципалитетов. Подробности от издания «Регион 29»: 

- Конкурс проводился по пяти номинациям, охватывающим учителей и преподавателей общеобразовательных дисциплин, педагогов дошкольных образовательных организаций, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, преподавателей специальных дисциплин и мастеров профессионального обучения, а также педагогов-наставников.

— Лауреатами конкурса стали 37 специалистов всех категорий. Все они получат ко Дню учителя премию в размере 100 тысяч рублей, — сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своём телеграм-канале. — Спасибо вам за знания, терпение и заботу, которые вкладываете в каждого своего ученика!

Победителями конкурса стали 16 учителей, 8 педагогов дошкольного образования, 4 педагога дополнительного образования, 4 преподавателя специальных дисциплин и 5 педагогов-наставников. Имена победителей можно узнать на сайте областного Института открытого образования.

Министр образования Архангельской области Олег Русинов отметил, что целью конкурса является стимулирование педагогов к совершенствованию преподавательской, воспитательной и наставнической деятельности, а также развитие их творческого и профессионального потенциала. Конкурс показал высокий уровень достижений педагогов, их активное освоение и применение новых образовательных технологий, участие в конкурсах профессионального мастерства, а также успехи их учеников в олимпиадах и конкурсах различного уровня и поступление в ведущие вузы страны.

 

09 июль 13:06 | : Будни

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