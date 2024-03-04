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Архангельские кадровики поделились секретами своей востребованности

Знание методов подбора персонала и опыт ведения воинского учета — HR-навыки, востребованность которых больше всего выросла в течение последнего полугодия.

Каждый пятый эйчар утверждает, что за последние 6 месяцев в кадровой сфере еще сильнее вырос запрос на навыки подбора персонала. SuperJob — рекрутинговый портал, поэтому нам могут возразить, что подобный ответ от нашей аудитории ожидаем. Однако в ситуации кадрового голода в большинстве отраслей экономики, навыки поиска и найма персонала действительно наиболее востребованы. На втором месте сейчас опыт ведения воинского учета (8% голосов опрошенных) — приходите на наши бесплатные вебинары за подробной инструкцией. На третьем — коммуникабельность (7%).

 6% опрошенных считают, что за последние полгода вырос запрос на навыки работы с кадровым ПО, 4% — на компетентность в вопросах кадрового законодательства и миграционного учета. В качестве навыков, востребованность которых увеличилась в последнее время, по 3% кадровиков назвали знание психологии, методов мотивации, оценки и развития персонала.

09 июль 08:00 | : Будни

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