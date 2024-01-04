Министр торговли Бажанова заехала в архангельскую колонию. На экскурсию

В исправительную колонию №14 УФСИН России по Архангельской области состоялся визит министра агропромышленного комплекса и торговли региона Ирины Бажановой.

В рамках посещения основной акцент был сделан на знакомстве с участками промышленного сектора учреждения, а также с изделиями, которые делают осужденные, работающие в Центре трудовой адаптации ИУ. Вместе с Ириной Борисовной познакомиться с возможностями сотрудничества с ИК-14 приехала и главный специалист Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Архангельской области Любовь Иевлева. По режимной территории официальных лиц сопровождал заместитель начальника подразделения – начальник Центра трудовой адаптации осужденных Александр Заостровцев. Он провёл небольшую обзорную экскурсию по участкам ЦТАО и довел информацию о деятельности учреждения.

На участке лесопиления, деревообработки и изготовления срубов гостям показали этапы рубки и продемонстрировали готовый сруб бани из калиброванной древесины. В швейном цеху увидели поэтапное выполнение работ по созданию спецодежды, а также познакомились с ассортиментом выпускаемых швейных изделий. В цехе металлообработки были выставлены многочисленные образцы – шезлонги, скамьи, различные малые архитектурные формы, которые уже пользуются спросом у муниципальных заказчиков. Ассортимент выпускаемых изделий и ценовая политика очень порадовали гостей.

Обсуждение вопросов продолжилось в ходе рабочего совещания. Министр агропромышленного комплекса и торговли Поморья Ирина Бажанова дала положительную оценку увиденному на промышленной зоне учреждения, а также предложила свою помощь в продвижении выпускаемых товаров. Врио начальника ИК-14 Роман Губенский отметил, что одним из главных преимуществ сотрудничества с нашей колонией является многопрофильность производства в рамках одного учреждения.

- На нашей территории располагаются разноотраслевые участки, что дает возможность реализации различных направлений и расширения ассортимента, а также переквалификации под потребность партнеров. Немаловажным фактом для государственных заказчиков является возможность заключения контрактов с учреждениями УИС как с единственным поставщиком. К тому же уже многие наши потребители высказываются о высоком качестве нашей продукции и удобной логистике, - отметил Роман Губенский.

На сегодня исправительной колонией №14 уже подписано выполнение в 2024 году государственных контрактов с органами местного самоуправления на сумму 1 миллион 727 тысяч рублей. Учреждение готово и дальше продолжать взаимовыгодное сотрудничество с городскими, районными и областными органами власти, решая при этом задачу трудовой занятости осужденных, находящихся в исправительном учреждении.