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Как архангельские родители выбирают вуз для своего ребенка

Каждый третий родитель в первую очередь обращает внимание на рейтинг университета при выборе вуза для своего ребенка.

Родители архангельских абитуриентов назвали наиболее важные факторы при выборе вуза для своего ребенка. 1 из 3 в первую очередь учитывает рейтинг вуза. 32% — стоимость обучения, наличие грантов и скидок. В топ-3 важнейших характеристик — квалификация преподавателей и отзывы об учебном заведении (по 30% голосов родителей).

 29% опрошенных изучают список предметов, по которым учитываются баллы ЕГЭ. Каждый четвертый родитель обращает внимание на расположение вуза и количество мест для поступления (по 26%). Наличие общежития оказалось существенным для каждого шестого (16%).

 Стоит отметить, что матери поступающих сильнее отцов вовлечены в процесс выбора вуза для ребенка и чаще обращают внимание почти на все характеристики заведения, но наиболее важными для них оказались перечень предметов ЕГЭ и стоимость обучения — на это указали 39 и 38% женщин соответственно. Единственное, чем отцы интересуются активнее, — это учет при поступлении результатов олимпиад школьников (9% против 4% среди матерей).

 16% родителей утверждают, что не участвуют в выборе вуза для ребенка, причем это больше характерно для отцов (19% против 13% среди матерей): «Для меня главное, что это выбор моего ребенка. Поддержу в любом случае».



30 июнь 11:00 | : Будни

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