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И зачем учились? Каждый третий архангелогородец работает не по специальности

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, на что обращают внимание люди при выборе вуза, работают ли в дальнейшем по специальности, а также проходили ли дополнительное обучение. 

 При выборе вуза местные респонденты, имеющие высшее образование, предлагают обращать внимание на наличие факультета или программы по желаемой специальности (37% или каждый третий опрошенный), качество обучение (33%), квалификация преподавателей (22%), отзывы выпускников (22%) и наличие интересных предметов (21%). Важно также и место вуза в рейтингах учебных заведений (16%). А вот насколько близко вуз находится к дому, а также мнение школьных учителей, родителей и друзей оказались не самыми важными параметрами при выборе места обучения.

Говоря о работе по специальности, у 72% респондентов с высшим образованием был опыт работы, однако лишь 45% продолжают работать или искать работу по специальности. А вот каждый третий (39%) опрошенный житель Архангельской области либо не работает по специальности, полученной в вузе\сузе, либо ищет работу в совершенно другой сфере. 

 Среди тех, кто работал по специальности и решил сменить сферу, 16% проработали по направлению до 6 месяцев, 13% – от 6 месяцев до 1 года, 20% - от 1 года до 3 лет, 18% - от 3 лет до 6 лет, каждый третий – больше 6 лет.

 Среди тех, кто не работал/перестал работать по специальности, в качестве причин ухода из профессии указали сложность в поиске работы по специальности (36%), маленькая зарплата (35%), смутные перспективы карьерного роста (28%), «это не мое» - 26%, 18% - плохие условия работы.

Говоря в целом, 2 из 3 респондентов (65%) проходили дополнительное обучение (курсы повышения квалификации, дополнительное образование и пр.): 24% - онлайн, 27% - онлайн и офлайн, 14% - офлайн. Среди плюсов дополнительного онлайн-обучения респонденты выбрали: удобный доступ к материалам занятий – 67%, гибкий темп и расписание – 65%, экономия денег и времени на дорогу – 62%, возможность обучения в рабочее время – 48%, оперативная связь с преподавателем – 28%.  

 Среди минусов: подходит не для всех направлений обучения – 60%, нет живого общения – 51%, нет коммуникации между учениками и сложности с последующим трудоустройством – 28%, пониженная мотивация и качество обучения – 27%, сложности с дисциплиной – 24%, технические сложности – 20%. 


11 май 09:36 | : Экономика

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