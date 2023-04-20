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Архангельская молодежь стала ответственней относиться к выбору вуза

Тысячи школьников-выпускников в ближайшее время приступят к выбору вуза, а также различных дополнительных онлайн-курсов. Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, на что стоит обращать внимание при выборе вуза, а также важны и полезны ли различные онлайн-курсы.

 При выборе вуза архангелогородцы предлагают обращать внимание на наличие факультета или программы по желаемой специальности (37% или каждый третий опрошенный), качество обучение (33%), квалификация преподавателей (22%), отзывы выпускников (22%) и наличие интересных предметов (21%). Важно также и место вуза в рейтингах учебных заведений (16%). А вот насколько близко вуз находится к дому, а также мнение школьных учителей, родителей и друзей оказались не самыми важными параметрами при выборе места обучения.

Кроме высшего образования для архангелогородцев важно и онлайн-образование. Так, 65% респондентов, то есть каждый второй, проходили дополнительное обучение (курсы повышения квалификации, дополнительное образование и пр.). Причем 24% учились только онлайн. Каждый третий (27%) учились в гибридном формате (онлайн + офлайн). И ещё 14% учились только офлайн. 

 Среди плюсов дополнительного онлайн-обучения респонденты указали удобный доступ к материалам занятий – 67%, гибкий темп и расписание – 65%, экономия денег и времени на дорогу – 62%, возможность обучения в рабочее время – 48%, оперативная связь с преподавателем – 28%. 

 Среди минусов: подходит не для всех направлений обучения – 60%, нет живого общения – 51%, нет коммуникации между учениками и сложности с последующим трудоустройством – 28%, пониженная мотивация и качество обучения – 27%, сложности с дисциплиной – 24%, технические сложности – 20%. 


24 май 07:58 | : Будни

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