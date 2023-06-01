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Валентина Сырова: "Мы все разные, но одинаково любим наш город"

Уважаемые архангелогородцы!

От лица депутатов Архангельской городской Думы искренне поздравляю всех жителей и гостей областного центра с Днём города!

Архангельск славен своей более чем четырехсотлетней историей, своими традициями. Любой город – это, прежде всего, его люди. Главное богатство Архангельска не в земных недрах, а в сердцах людей. Ваши знания, ум, добросовестный труд – вот что стало главным источником процветания Архангельска.

Все мы такие разные, но одинаково сильно любим наш город и стремимся к тому, чтобы он год от года становился краше. Архангельск – это наш общий дом. С ним связано всё, что дорого человеку: семья, очаг, работа, близкие люди.

Это праздник всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал однажды, чтобы остаться навсегда в нашем городе, имеющем особый колорит и славную историю.

Я уверена, что общими усилиями мы сделаем наш город благополучным и красивым.

Пусть июньский праздник станет ярким запоминающимся событием и  послужит импульсом для дальнейшей работы на благо нашего любимого города. От всего сердца желаю вам реализовать все, о чём вы мечтаете, к чему стремитесь!

Здоровья вам, счастья и благополучия в семьях, удачи и радостного праздничного настроения!

С праздником!

Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова

25 июнь 11:16 | : Политика

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