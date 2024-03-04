Архангелогородцы не готовы к превращению Госуслуг в сайт знакомств

Положительных и отрицательных отзывов о знакомствах в интернете среди россиян примерно поровну, а вот с предложением открыть дейтинг-сервис на Госуслугах согласились только 23%.

Мнения архангелогородцев по поводу возможности знакомств в интернете разделились поровну: каждый второй россиянин относится к такому способу положительно или скорее положительно, столько же — однозначно или скорее отрицательно.



Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил открыть на Госуслугах раздел для знакомств с целью создания пары. Только 23% северян поддерживают данную инициативу. 41% категорически против: «Незачем засорять Госуслуги»; «Для этого есть социальные сети и приложения»; «Депутаты должны решать государственные вопросы».



Характерно, что именно те категории граждан, которые чаще одобряют интернет-сервисы знакомств (мужчины с зарплатой от 100 тысяч рублей), больше всего возмущаются идеей открытия дейтинг-раздела на Госуслугах.

(фото с https://moskvichmag.ru)