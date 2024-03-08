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Архангелогородцы высказали свое отношение к 8 марта

1 из 10 трудоустроенных архангелогородцев планирует присоединить отгулы или дни отпуска к выходным на 8 Марта, чтобы отдыхать дольше.

Каждый десятый работающий хочет продлить отдых на 8 Марта отпусками и отгулами. У 64% опрошенных нет подобных планов. 13% пока не определились.

 Планирующих отпуска и отгулы среди женщин и мужчин примерно поровну: 11 и 10% соответственно. Примерно столько же продлевали время отдыха дополнительными днями на 23 февраля (13% мужчин и 12% женщин).

 Как относятся к празднику представители разных полов? Женщины — чаще всего однозначно любят 8 Марта (55%). Каждой четвертой эта дата нравится. 18% охарактеризовали свое отношение как нейтральное. Среди мужчин однозначно положительных и скорее положительных оценок примерно поровну (35 и 32% соответственно), еще 28% отзывались о Международном женском дне нейтрально.

(фото с https://dosuga.net

02 март 08:54 | : Будни

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