Архангелогородцы не отчаялись в связи с уходом Tinder из России

Уход Tinder из России не повлиял на представления архангелогородцев о лучших местах для знакомств с противоположным полом. В том, что знакомиться следует в соцсетях и приложениях, сегодня убеждены 15%, на работе — каждый одиннадцатый.

Несмотря на уход Tinder из России, интернет остается местом для знакомств номер один: по мнению 15% северян, налаживать контакт с противоположным полом сейчас лучше всего в соцсети или приложении для знакомств. На второй строчке рейтинга — работа (за нее проголосовало 9%).

Знакомиться можно «да где угодно», ответили 8%. Знакомства на улице поддержали 7% опрошенных, на отдыхе — 5%, в компании друзей — 3%. По 2% высказались за знакомства в кафе, в гостях, в общественных местах и в библиотеках, по 1% — в университетах или колледжах, в парках и клубах. Еще 14% назвали другие популярные места: банки, музеи, спортзалы, театры и проч.

Общаться в интернете, на улице, на отдыхе, а также в любом месте чаще предпочитают мужчины, тогда как о преимуществах знакомств на работе и в компании друзей чаще говорят женщины. По сравнению с 2021 годом, популярность соцсетей и приложений как места для знакомств снизилась незначительно (на 2 п.п.). О том, что лучше всего знакомиться на отдыхе, люди стали говорить чаще (на 4 п.п.).