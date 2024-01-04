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В архангельских компаниях что-то не так с поддержкой беременных сотрудниц

6 из 10 архангелогородцев рассказали, что в их трудовых коллективах принято дарить подарки коллегам, когда у них рождается ребенок. А вот программы дополнительной поддержки для сотрудниц в декрете есть только у 7% компаний.

У 7% компаний есть специальные программы поддержки для женщин, которые находятся в отпуске по беременности и родам. Эти меры не предусмотрены Трудовым кодексом РФ и обычно включают в себя дополнительные выплаты или единовременную помощь при рождении ребенка. Некоторые работодатели оплачивают новорожденному полис добровольного медицинского страхования.

 Коллеги гораздо чаще проявляют заботу о молодых родителях и новорожденных, чем работодатели. 60% северян сообщили, что в их коллективах принято дарить подарки или деньги сослуживцам в честь рождения ребенка. Причем чаще о такой традиции сообщали женщины (64% против 56% среди мужчин).

 За последние три года на 8 пунктов выросло число коллективов, где принято дарить подарки коллегам на рождение ребенка.

(фото с https://hr-portal.ru

11 июнь 07:42 | : Будни

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