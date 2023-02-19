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Не все архангельские работодатели рады беременности своих сотрудниц

Каждая вторая архангелогородка рассказывает своему руководителю о предстоящем уходе в декрет еще в первом триместре беременности. Работодатели 4 из 10 женщин реагировали на эту новость положительно, столкнуться с негативом довелось 9%.

 О предстоящем пополнении в семье каждая вторая беременная женщина (51%) сообщает своему работодателю еще в первом триместре. Во втором триместре делятся радостной новостью 13%, и лишь 4% хранят секрет до 7-го месяца.

 Работодатели на новость о скором материнстве сотрудницы чаще реагируют положительно: о том, что руководитель искренне порадовался за них, рассказали 43% опрошенных. Еще 27% сообщили, что работодатель отреагировал нейтрально. Каждая одиннадцатая (9%) столкнулась с негативной реакцией.

 Коллеги по работе воспринимают новости о скором пополнении в семье еще более позитивно: по словам 6 из 10 женщин (60%), сослуживцы, узнав о беременности, поддерживали и подбадривали их. Каждая пятая (19%) сообщила, что коллеги отреагировали нейтрально, и лишь 3% почувствовали негатив.

10 май 07:48 | : Будни

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