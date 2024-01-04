Подопечный УФСИН Поморья примет участие в конкурсе "Калина Красная"

В УФСИН России по Архангельской области подведены итоги регионального этапа конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных "Калина Красная".

Инициаторами и организаторами мероприятия выступают Федеральная служба исполнения наказаний России, общероссийская общественная организация "Попечительский совет уголовно-исполнительной системы" и продюсерская компания "Союз Продакшн". Конкурс объединяет тех, кто находится в местах лишения свободы, но, несмотря на это, активно реализует свои творческие способности. Ежегодно на суд компетентного жюри много желающих представляют свои песенные номера.

Для участия в региональном этапе конкурса в региональный УФСИН были представлены видео с музыкальными постановками, которые признали лучшими в подведомственных учреждениях. Большая часть композиций - авторские, осужденные сами написали и слова, и музыку. В финал вышли три произведения, все они собственного сочинения, это песни "Обращаясь к небу" осужденного ИУФИЦ при КП-3, "Родина" осужденной УКП при ИК-14 и "Наша песня" осужденного ИК-28 ОУХД.

После рассмотрения представленных материалов членами комиссии было решено первое место присудить отбывающему наказание в ИУФИЦ при колонии-поселении №3. Песня была написана автором Владиславом Ж. в учреждении и посвящена защитникам Отечества и участникам СВО. Конкурсная работа направлена во ФСИН России для участия в финальном этапе