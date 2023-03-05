Священник поведал студентам техникума в Коряжме о грехе сквернословия

Клирик Котласской епархии священник Алексий Мальцев встретился со студентами Коряжемского индустриального техникума.

На встрече присутствовали студенты первого, второго и третьего курсов, а также преподаватели и кураторы.

«Темой беседы стали очень важные вопросы, которые стоят перед каждым человеком, и особо актуальны для современной жизни — взаимоотношения молодого человека и девушки, семейные ценности, почитание родителей, отношение к пожилым людям, не только близким, но и посторонним, а также была затронута проблема сквернословия», — сообщается на странице Котласской епархии в соцсети.

Там же отмечается, что в конце беседы отец Алексей ответил на вопросы студентов.

(по материалам Архангельской епархии)