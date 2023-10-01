Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Скульптурное изображение Антония Сийского установлено в Холмогорах

    Памятник основателю Сийского монастыря преподобному Антонию установили на его родине в Кехте (Холмогорский округ). Скульптурная композиция размещена рядом с алтарем местного храма. Автор изваяния — заслуженный художник России Надежда Шек.

    Памятник решен в виде гранитного необработанного камня, к которому прикреплен рельеф с изображением святого. Камень доставлен из Карелии, а рельеф вырезали на электронном станке в Санкт-Петербурге.

    Образ преподобного Антония выдержан кротким, близким простому сердцу, уроженцем северной земли. Высота композиции около двух метров. «Мы немного отошли от первоначального замысла, потому что возникли технические вопросы с его воплощением. Памятник получился скромным, деревенским, но ведь и сам преподобный Антоний был простым, скромным самородком. По стилистике это скульптурное решение даже лучше вписалось в пейзаж сельской природы, гармонично смотрится на фоне деревенского храма. Вот так иногда сама жизнь подсказывает лучшие варианты», — отметила Надежда Капитоновна Шек.

    Как сообщается на страничке кехотского храма в соцсети, предстоит еще большая работа по благоустройству прилегающей к памятнику территории: «Мы с благодарностью приветствуем любую помощь и поддержку».

    Желающие поддержать это доброе дело, могут оказать финансовую помощь на счет храма с пометкой «На памятник» по реквизитам:

    РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ГРИГОРОВСКАЯ ХОЛМОГОРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ (МП)
Расчётный счёт: 40703810604000000369
ИНН: 2903012064
КПП: 290301001
ОГРН: 1172901001030
Банк: АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 041117601
    Кор. счёт: 30101810100000000601

    Напомним, что преподобный Антоний родился в Кехте в 1478 году. Он происходил из семьи богатого земледельца. Получил образование и выучился иконописи. Лишившись родителей, пришел в Новгород и поступил на службу к местному боярину. После пяти лет службы женился, но через год овдовел, вскоре принял решение уйти в монастырь. Святой раздал имущество и прибыл на реку Кену в Пахомиеву пустынь, где принял монашеский постриг с именем Антоний.

    Склонный к уединению, он, вместе с двумя монахами оставил пустынь и поселился на речке Шелексе на Черных порогах, где провел семь лет, пока не был изгнан местными жителями.

    После этого святой с семью учениками поселился на Большом Михайловом озере. В 1520 году построил часовню, постепенно на этом месте образовалась Сийская обитель. Антоний стал ее первым игуменом, но неоднократно оставлял монастырь в поисках уединения. Скончался преподобный в 1556 году, ему было 79 лет.

    В XVI–XVII веках Сийская обитель была одним из крупнейших духовных и культурных центров Русского Севера. В XX веке монастырь закрыли, а его имущество частично было вывезено в государственные учреждения, многое просто уничтожено.

    Современная история монастыря началась в 1992 году с момента возвращения его Церкви. 

(по материалам Архангельской епархии)

28 октябрь 09:30 | : Культура / Верую

Главные новости


Объявлен шорт-лист VII кинофестиваля Arctic open
Архангельск. Рынок твоих фантазий

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (293)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20