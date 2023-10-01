Скульптурное изображение Антония Сийского установлено в Холмогорах

Памятник основателю Сийского монастыря преподобному Антонию установили на его родине в Кехте (Холмогорский округ). Скульптурная композиция размещена рядом с алтарем местного храма. Автор изваяния — заслуженный художник России Надежда Шек.

Памятник решен в виде гранитного необработанного камня, к которому прикреплен рельеф с изображением святого. Камень доставлен из Карелии, а рельеф вырезали на электронном станке в Санкт-Петербурге.

Образ преподобного Антония выдержан кротким, близким простому сердцу, уроженцем северной земли. Высота композиции около двух метров. «Мы немного отошли от первоначального замысла, потому что возникли технические вопросы с его воплощением. Памятник получился скромным, деревенским, но ведь и сам преподобный Антоний был простым, скромным самородком. По стилистике это скульптурное решение даже лучше вписалось в пейзаж сельской природы, гармонично смотрится на фоне деревенского храма. Вот так иногда сама жизнь подсказывает лучшие варианты», — отметила Надежда Капитоновна Шек.

Как сообщается на страничке кехотского храма в соцсети, предстоит еще большая работа по благоустройству прилегающей к памятнику территории: «Мы с благодарностью приветствуем любую помощь и поддержку».

Желающие поддержать это доброе дело, могут оказать финансовую помощь на счет храма с пометкой «На памятник» по реквизитам:

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Д. ГРИГОРОВСКАЯ ХОЛМОГОРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ (МП)

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Напомним, что преподобный Антоний родился в Кехте в 1478 году. Он происходил из семьи богатого земледельца. Получил образование и выучился иконописи. Лишившись родителей, пришел в Новгород и поступил на службу к местному боярину. После пяти лет службы женился, но через год овдовел, вскоре принял решение уйти в монастырь. Святой раздал имущество и прибыл на реку Кену в Пахомиеву пустынь, где принял монашеский постриг с именем Антоний.

Склонный к уединению, он, вместе с двумя монахами оставил пустынь и поселился на речке Шелексе на Черных порогах, где провел семь лет, пока не был изгнан местными жителями.

После этого святой с семью учениками поселился на Большом Михайловом озере. В 1520 году построил часовню, постепенно на этом месте образовалась Сийская обитель. Антоний стал ее первым игуменом, но неоднократно оставлял монастырь в поисках уединения. Скончался преподобный в 1556 году, ему было 79 лет.

В XVI–XVII веках Сийская обитель была одним из крупнейших духовных и культурных центров Русского Севера. В XX веке монастырь закрыли, а его имущество частично было вывезено в государственные учреждения, многое просто уничтожено.

Современная история монастыря началась в 1992 году с момента возвращения его Церкви.

(по материалам Архангельской епархии)