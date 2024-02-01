В Архангельске выпустились слушатели богословских курсов

Итоговый междисциплинарный экзамен прошел на епархиальных богословских курсах. Испытание успешно выдержали все выпускники третьего года обучения.

В 2024 году курсы перешли на трехгодичное обучение, поэтому междисциплинарный экзамен прошел дважды — в январе для студентов четвертого курса и в апреле для третьекурсников.

«Экзамен проходил в традиционной форме по четырем основным дисциплинам: Священная история Ветхого и Нового Заветов, основы православного вероучения, литургика. Также каждому выпускнику предлагалось ответить на дополнительные вопросы, соприкасающиеся с вытянутым билетом. Все успешно справились с заданиями», — отметил руководитель богословских курсов священник Кирилл Кочнев.

Кроме отца Кирилла в состав экзаменационной комиссии вошли преподаватели — священники Димитрий Костюченко и Михаил Юров.

Напомним, православные богословские курсы были образованы в 2001 году для всех, кто желает глубже познакомиться с учением Православной Церкви. Ежегодно слушателями курсов становятся от 50 до 100 человек.

(по материалам Архангельской епархии)