Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий: "Да укрепит нас Господь в добром подвиге"

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 29 апреля, в понедельник Страстной седмицы, совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Ильинском соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

    По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Ныне мы с вами, возлюбленные во Христе братья и сестры, вступили в Страстную седмицу, во дни которой Святая Церковь говорит такие сакраментальные слова: «Грядый Господь на вольную страсть нашего ради спасения». Христос грядет на Свои Страдания. Последуем и мы за нашим Божественным Спасителем. В эти Страстные дни мы должны прислушаться к словам Евангелия. Вчера мы слышали евангельское повествование о том, как Господь проклял смоковницу, и она иссохла. Нам привычно слышать в Евангелии благословляющего Господа, Который нес земное служение с великим смирением и кротостью. Но вот мы видим, как Господь показал нам, что Он — Бог. По одному лишь Его слову древо иссохло. 

Почему же было так? В Священном Писании и в жизни мы видим много примеров, когда жизнь человеческая символически сравнивается с древесами. Одно древо благое, плодоносящее, а иное сухое. Что же бывает с сухим древом? Его срубают и сжигают. Если мы не приносим благих добрых плодов в жизни, то уподобляемся бесплодной смоковнице. Дважды в Евангелии упоминается о том, как Господь говорит о проклятье — в повествовании о бесплодной смоковнице и в чтении о Страшном суде, когда Господь скажет грешникам: «Отойдите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его». Страшные слова. Однако некоторые люди сами себя подводят под проклятье. Мы с вами хотя бы в эти святые дни должны отложить все наши земные попечения, и если есть благодатная возможность посещать храм Божий, мы с вами должны приходить и слушать, о чем говорит нам Святая Церковь, а наипаче внимать словам евангельских чтений.

    Сегодня за Божественной литургией Преждеосвященных Даров мы с вами слышали ветхозаветное повествование о патриархе Иосифе, которого братья продали в рабство за 20 сребреников. Почему же именно в Великий понедельник мы вспоминаем это ветхозаветное событие? Потому что праведный Иосиф стал прообразом страдающего Христа Спасителя, Которого ученик продал за 30 сребреников. Сегодня мы слышали евангельское повествование о Втором Славном Пришествии Христовом. Господь открыл Своим ученикам и апостолам, какие события будут предшествовать Пришествию Господню. Многие люди говорят, что Церковь понапрасну пугает людей Страшным судом. Думающие так люди обольщаются и оправдывают свои грехи и беззакония, заблуждаясь, что не будет никакого суда и воздаяния. Этим мыслям радуется враг рода человеческого. Он внушает людям, что можно бесконечно грешить, и ничего за это не будет. Как только человек задумывается о покаянии, диавол нашептывает ему: «Разве ты можешь покаяться в своих грехах, которым несть числа!? Господь справедлив, Он воздаст каждому по его делам! Каяться бесполезно!». 

Когда человек начинает слушать врага нашего спасения, он погибает! Не будем обольщаться мыслями и словами, которые внушает диавол. Откроем Священное Писание. Разве Господь Бог не наказал наших прародителей, которые нарушили заповедь в раю? Казалось, навсегда закрыто от человека Царство Небесное, но пришел на землю Новый Адам, Господь наш Иисус Христос, Который Своею проповедью призвал всё человечество к покаянию и принес Крестную жертву во искупление всего мира. Разве Господь Бог не обещал погибель допотопному человечеству, если оно не раскается? Праведный Ной в течение ста лет строил ковчег, а люди, как и сегодня, говорили праведнику, что он безумец, ибо он строил корабль на суше. Настал страшный час, и все погибли. Разве Господь Бог не обещал помиловать города Содом и Гоморру, если найдет там хотя бы пять праведников? Он не нашел там праведников и стер города эти с лица земли. 

Вчера, в праздник вербного воскресенья, мы говорили о торжественном входе Христа Спасителя во Иерусалим. Разве не плакал Господь, видя грядущую судьбу Святого града и всего израильского народа? Через 70 лет полководец Тит, будущий римский император, стер Иерусалим с лица земли, не оставив камня на камне. Исполнилось всё, о чем говорит Господь в Священном Писании, одно лишь не исполнилось — пророчество о Втором Славном Пришествии Христовом. Мы с вами должны твердо верить и знать, что Господь придет во Второе Пришествие осудить этот мир. «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой един», — сказал Господь. Но мы всегда должны быть готовыми предстать пред Престолом Господа Славы. С нас спросится о всех наших делах, и чем же сможем оправдаться мы? Оправдывает нас милосердие, наши добрые дела, совершаемые во славу Божию. «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва», — говорит святой апостол Иаков, поэтому к исповеданию веры мы должны прилагать дела милосердия, чтобы Господь, видя нашу веру, надежду и любовь, не посрамил нас в страшный день Суда. «Помни последняя твоя и вовеки не согрешишь», — говорят святые отцы. В святые великие дни Страстной седмицы будем глубоко переживать всё то, о чем говорит нам Священное Писание!

    Да укрепит всех нас Господь в добром подвиге, чтобы пройти нам эту святую седмицу достойно и праведно и затем встретить Светлое Христово Воскресение и праздновать Пасху Христову и в жизни сей временной и в жизни будущего века. Аминь! 

30 апрель 11:00 | : Будни / Верую

Главные новости


РВК-Архангельск: Мы создаем безопасные условия труда
Предупреждают и контролируют. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (352)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20