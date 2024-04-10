Митрополит Корнилий: "Да укрепит нас Господь в добром подвиге"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 29 апреля, в понедельник Страстной седмицы, совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Ильинском соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Ныне мы с вами, возлюбленные во Христе братья и сестры, вступили в Страстную седмицу, во дни которой Святая Церковь говорит такие сакраментальные слова: «Грядый Господь на вольную страсть нашего ради спасения». Христос грядет на Свои Страдания. Последуем и мы за нашим Божественным Спасителем. В эти Страстные дни мы должны прислушаться к словам Евангелия. Вчера мы слышали евангельское повествование о том, как Господь проклял смоковницу, и она иссохла. Нам привычно слышать в Евангелии благословляющего Господа, Который нес земное служение с великим смирением и кротостью. Но вот мы видим, как Господь показал нам, что Он — Бог. По одному лишь Его слову древо иссохло.

Почему же было так? В Священном Писании и в жизни мы видим много примеров, когда жизнь человеческая символически сравнивается с древесами. Одно древо благое, плодоносящее, а иное сухое. Что же бывает с сухим древом? Его срубают и сжигают. Если мы не приносим благих добрых плодов в жизни, то уподобляемся бесплодной смоковнице. Дважды в Евангелии упоминается о том, как Господь говорит о проклятье — в повествовании о бесплодной смоковнице и в чтении о Страшном суде, когда Господь скажет грешникам: «Отойдите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его». Страшные слова. Однако некоторые люди сами себя подводят под проклятье. Мы с вами хотя бы в эти святые дни должны отложить все наши земные попечения, и если есть благодатная возможность посещать храм Божий, мы с вами должны приходить и слушать, о чем говорит нам Святая Церковь, а наипаче внимать словам евангельских чтений.

Сегодня за Божественной литургией Преждеосвященных Даров мы с вами слышали ветхозаветное повествование о патриархе Иосифе, которого братья продали в рабство за 20 сребреников. Почему же именно в Великий понедельник мы вспоминаем это ветхозаветное событие? Потому что праведный Иосиф стал прообразом страдающего Христа Спасителя, Которого ученик продал за 30 сребреников. Сегодня мы слышали евангельское повествование о Втором Славном Пришествии Христовом. Господь открыл Своим ученикам и апостолам, какие события будут предшествовать Пришествию Господню. Многие люди говорят, что Церковь понапрасну пугает людей Страшным судом. Думающие так люди обольщаются и оправдывают свои грехи и беззакония, заблуждаясь, что не будет никакого суда и воздаяния. Этим мыслям радуется враг рода человеческого. Он внушает людям, что можно бесконечно грешить, и ничего за это не будет. Как только человек задумывается о покаянии, диавол нашептывает ему: «Разве ты можешь покаяться в своих грехах, которым несть числа!? Господь справедлив, Он воздаст каждому по его делам! Каяться бесполезно!».

Когда человек начинает слушать врага нашего спасения, он погибает! Не будем обольщаться мыслями и словами, которые внушает диавол. Откроем Священное Писание. Разве Господь Бог не наказал наших прародителей, которые нарушили заповедь в раю? Казалось, навсегда закрыто от человека Царство Небесное, но пришел на землю Новый Адам, Господь наш Иисус Христос, Который Своею проповедью призвал всё человечество к покаянию и принес Крестную жертву во искупление всего мира. Разве Господь Бог не обещал погибель допотопному человечеству, если оно не раскается? Праведный Ной в течение ста лет строил ковчег, а люди, как и сегодня, говорили праведнику, что он безумец, ибо он строил корабль на суше. Настал страшный час, и все погибли. Разве Господь Бог не обещал помиловать города Содом и Гоморру, если найдет там хотя бы пять праведников? Он не нашел там праведников и стер города эти с лица земли.

Вчера, в праздник вербного воскресенья, мы говорили о торжественном входе Христа Спасителя во Иерусалим. Разве не плакал Господь, видя грядущую судьбу Святого града и всего израильского народа? Через 70 лет полководец Тит, будущий римский император, стер Иерусалим с лица земли, не оставив камня на камне. Исполнилось всё, о чем говорит Господь в Священном Писании, одно лишь не исполнилось — пророчество о Втором Славном Пришествии Христовом. Мы с вами должны твердо верить и знать, что Господь придет во Второе Пришествие осудить этот мир. «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой един», — сказал Господь. Но мы всегда должны быть готовыми предстать пред Престолом Господа Славы. С нас спросится о всех наших делах, и чем же сможем оправдаться мы? Оправдывает нас милосердие, наши добрые дела, совершаемые во славу Божию. «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва», — говорит святой апостол Иаков, поэтому к исповеданию веры мы должны прилагать дела милосердия, чтобы Господь, видя нашу веру, надежду и любовь, не посрамил нас в страшный день Суда. «Помни последняя твоя и вовеки не согрешишь», — говорят святые отцы. В святые великие дни Страстной седмицы будем глубоко переживать всё то, о чем говорит нам Священное Писание!

Да укрепит всех нас Господь в добром подвиге, чтобы пройти нам эту святую седмицу достойно и праведно и затем встретить Светлое Христово Воскресение и праздновать Пасху Христову и в жизни сей временной и в жизни будущего века. Аминь!