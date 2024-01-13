Божественная литургия митрополита Корнилия в Новодвинске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 9 января совершил Божественную литургию в храме Сошествия Святого Духа на апостолов в Новодвинске.

Архипастырю сослужили клирики епархии, пел квинтет архиерейского хора.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Рождества Христова и с праздником памяти святого апостола первомученика архидиакона Стефана!

Сегодня за Божественной литургией мы слышали евангельское слово о том, как Господь наш Иисус Христос перед Крестными Своими Страданиями после Входа во Иерусалим ранним утром шел из Вифании и взалкал. Увидев при дороге смоковницу, Он подошел к ней. На ветвях было множество листьев, но ни единого плода. Господь сказал, что не будет на сей смоковнице плодов во веки, и она вся засохла от корня даже до края вершины. Апостолы удивились, почему же Господь проклял эту смоковницу, хотя, казалось, было еще не время для плодов. Милосердный Господь, Который всех благословлял и всех прощал, сегодня поступил так, и ученики Его спросили, почему так случилось. Господь ответил им: «Если будете иметь веру и скажете горе сей ввергнуться в море, и гора сойдет с места». За полгода до сего дня мы читали с вами в Евангелии притчу о смоковнице, которая росла в винограднике и не давала плодов. Пришел хозяин виноградника и обратился к своему работнику и велел срубить эту смоковницу, ибо на ней в течение трех лет не было плодов. Виноградарь стал упрашивать хозяина дать еще хотя бы один год, и если после обильных удобрений она не принесет плода, тогда он срубит ее. О чем говорят нам сии два повествования о смоковницах? Господь, Который всегда благословляет и желает добра Своему творению, ныне показал Свою власть, и по одному слову Христа смоковница иссохла. Почему случилось так? Потому что Господь является Судией вселенной, и во Второе Пришествие Свое Он придет на землю и скажет страшные слова грешникам: «Отойдите от Меня, проклятые, в огнь в вечный, уготованный даиаволу и слугам его». В притче о смоковнице Господь говорит о Своем служении – Он духовно питал и удобрял Своей проповедью народ Божий, но в конце концов Он увидел, что Его проповедь многие слушали, не принося никаких плодов духовных. В Священном Писании жизнь человеческая иногда символически сравнивается с деревьями или растениями, и мы сегодня, внимая евангельское повествование, будем свидетельствовать о том, что листья на деревьях – это вера наша, и мы должны принести Господу от этой веры плоды покаяния. Во Второе Свое Пришествие Господь истребит тех, кто не принесет плоды покаяния.

Сегодня Святая Церковь молитвенно чтит память святого апостола первомученика архидиакона Стефана, который много потрудился во благовестии Христовом и за свою недолгую жизнь принес огромные плоды для Церкви Христовой и для всех окружающих. Мы знаем из его жития, как многие его противники от синагоги, которые не желали проповеди о Христе Спасителе нашем, привели его в синедрион для допроса, и лицо его было как ангела. Никто не мог сравниться с ним по мудрости проповеди Христа. Враги его исполнились ярости, вывели его вон из Иерусалима, и в долине между градом и Елеонской горой побили камнями. Во время этого страшного злодеяния он молился за тех, кто убивал его и говорил такие слова: «Прости их, Господи, ибо не ведают, что творят», то есть повторял слова Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который при Своем Распятии молился за Своих распинателей. Какой же нам еще нужен пример для христиан, как мы должны относиться к своим врагам? Благословлять и молиться за них! Это непросто, но эту заповедь нам надлежит исполнить. Мы знаем и о том, что во время допроса святого Стефана, когда все исполнились ярости о его проповеди Христа Спасителя, он узрел Господа нашего Иисуса Христа одесную Бога Отца. Господь Своим явлением укрепил его на добрый подвиг первомученичества, и он пролил кровь за Христа Спасителя. Некий человек пришел к старцу на Исповедь и рассказал, что имеет злейших врагов, которых не может простить, ибо они не перестают клеветать на него и лгать перед его начальством. Старец дал ему совет в течение некоторого времени прибегать к церковной молитве за своих врагов, подавать их имена на поминовение за Божественной литургией и на проскомидии. Через год этот человек пришел к старцу и стал слезно благодарить Господа, говоря, что враги его раскаялись, испросили у него прощение и являются самыми близкими его друзьями. Старец с радостью исповедовал его и допустил к Причащению Святых Христовых Таин. Постараемся и мы, возлюбленные во Христе, от чистого сердца прощать наших недругов, которые желают нам зла, благословлять их, желать им добра и возносить за них молитвы. Если не будет хватать наших человеческих сил, станем прибегать к церковной молитве, ибо Господь сказал: «Где двое или трое во имя Мое, там Я посреди них буду». Мы верим, что Господь, родившийся в Вифлееме более двух тысяч лет тому назад, на протяжении всей жизни пребывает с нами и помогает переносить всё, что выпадает на нашем жизненном пути. Пусть Милосердный Господь Бог по молитвам первомученика архидиакона Стефана утверждает и укрепляет всех нас во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником Рождества Христова поздравляю всех вас, дорогие мои!