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Могучие леса Поморья попали в космический мониторинг

Площадь дистанционного мониторинга лесов Архангельской области увеличилась почти на 25% по сравнению с прошлым годом. Под космическим контролем находится больше 18 млн га, или 63% от общей площади лесного фонда региона, сообщил директор Архангельского филиала Рослесинфорга Андрей Третьяков.

Работы по дистанционному мониторингу использования лесов охватят 17 лесничеств Архангельской области, в 5 из которых будет проводится непрерывный дистанционный мониторинг на площади 4,8 млн га. При этой технологии космоснимки анализируются на постоянной основе в отличие от обычного дистанционного мониторинга, когда съемка дешифруется один раз в пять-семь дней. Скорость реагирования также отличается - при непрерывном мониторинге проверки на месте обнаружения признаков нарушений проводятся в течение пяти дней, а при обычном - в течение 30.

Непрерывный дистанционный мониторинг затронет лесничества, где интенсивно заготавливают древесину и где ранее было зафиксировано большое количество нарушений, а именно: Вельское, Карпогорское, Коношское, Устьянское и Шенкурское. 

«Спутниковый мониторинг, благодаря оперативному информированию правоохранительных органов о признаках нарушения лесного законодательства, эффективно помогает бороться с лесонарушениями и дисциплинирует лесопользователей. Так в 2022 году система космомониторинга зафиксировала 52 случая незаконной вырубки лесов и 51 случай в 2023 году. Объем незаконной вырубки леса за год сократился на 45%, с 18,6 тыс. кубометров до 10,2 тыс. кубометров.», - уточнил Андрей Третьяков.

(фото с https://www.regpovestka.ru)  

08 апрель 10:23 | : Будни

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