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Иеромонах Даниил совершил крестный ход к карательному лагерю ГУЛАГа

    Настоятель архангельского храма в честь великомученицы Варвары иеромонах Даниил (Плотников) совершил поездку к месту, где прежде располагался карательный лагерь в Семиозерье. Труднодоступная территория находится в 40 километрах от Архангельска.

    В Семиозерье действовала карательная зона ГУЛАГа, куда ссылали соловецких монахов и других людей, объявленных советской властью врагами народа. Колония размещалась на красивейшем месте среди множества озер.

    «Мученики, а в нашем случае — новомученики и исповедники Церкви Русской — те, кто познал Христа Спасителя своим сердцем, лично пережил встречу с Ним. Мы видим целый сонм тех, кто предпочел расстаться со своей жизнью, но не отречься от Бога. Для нас, живущих в современной суете, очень важно беречь и хранить память о новомучениках. И насколько мы усердно в делах наших прославляем их подвиг, который они понесли в Северных карательных лагерях ГУЛАГа, настолько у нас есть надежда на восстановление исторической справедливости, возрождение духовности, укрепление единства народов в большой семье нашего Российского государства», — подчеркнул отец Даниил.

    Он также отметил, что поездку на снегоходах удалось совершить при помощи ПАО «Севералмаз».

    Известно, что в 1920-30-х годах прошлого века до начала Великой Отечественной войны в Семиозерье действовало подразделение Кулойлага. Вокруг центрального лагеря на Переднем и Заднем Семиозерье располагались множественные командировки и подкомандировки по заготовке леса, на которых трудились сосланные — неугодные политическому режиму большевиков люди. Только за период «безбожной пятилетки» с 1937 по 1939 годы в Семиозерье пострадали более 12 тысяч человек.

    Одной из таких «командировок» была женская колония, в которой помимо мирянок, предположительно, отбывали ссылку монахини закрытых гонителями женских монастырей. По словам краеведа Николая Суханова, проживали они на берегу озера женских слез в районе «Бабьих озер». Занимались женщины не только заготовкой леса, но и каждый год восстанавливали переправу через реку Куропалду, заново отстраивая снесенный паводком так называемый «бабий мост». Его останки до сих пор можно разглядеть вблизи переправы через реку.

    В 2023 году на месте бывшей колонии установили памятный крест.

    «Мы заметили, что это скорбное место становится посещаемым: несколько раз к нему неизвестные привозили цветы, часть из которых сохранилась под снегом до сих пор», — заключил иеромонах Даниил (Плотников). 


01 апрель 09:18 | : Будни / Верую

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