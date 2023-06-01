Архангельский клирик совершил крестный ход по местам поморского ГУЛАГа

Насколько мы честны в сохранении исторической памяти, настолько есть надежда, что Русская земля останется нашей, считает настоятель архангельского подворья Антониево-Сийского монастыря иеромонах Даниил (Плотников).

Клирик совершил крестный ход в труднодоступную местность, называемую Семиозерьем, примерно в 40 километрах от Архангельска. Там была карательная зона ГУЛАГа, куда ссылали соловецких монахов и других людей, объявленных советской властью врагами народа. Колония размещалась на красивейшем месте среди множества озер. Семиозерлаг как карательная колония просуществовал до Великой Отечественной войны. После его реформировали в колонию-поселение, которую закрыли в 1976 году.

Иеромонах Даниил отметил, что крестный ход прошел при помощи ПАО «Севералмаз».

«Благодаря предоставленной вездеходной технике удалось посетить первое монашеское поселение на Юрках, куда, согласно информации, собранной Николаем Васильевичем Сухановым, во времена гонений от безбожной власти были сосланы изгнанные из своих монастырей монахи, — рассказал отец Даниил. — Также удалось посетить труднодоступное место среди болот, куда в период гонений на Церковь были сосланы женщины мирянки и монахини. В этом месте, расположенном на берегу "Озера женских слез", остались заросшие дерном остовы бараков и хозяйственных построек. На всех местах была отслужена лития по усопшим с поминовением всех безвинно пострадавших в месте сем».

Отец Даниил считает, что будущее России зависит от отношения к прошлому: «Насколько мы хорошо храним память наших предков, насколько мы честны в сохранении исторической памяти, настолько есть надежда, что наша Русская земля останется нашей. Практически весь Север во множестве мест полит кровью, слезами и потом новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также тех, кто попал под идеологические жернова безбожного режима первой половины ХХ века. Все их страдания вопиют к Небу об отмщении. И наша задача беречь, сохранять и популяризировать информацию о людях, переживших невероятные преследования за веру во Христа Спасителя и претерпевших страдания даже до смерти за верность Господу и Его Церкви».

По словам иеромонаха Даниила, «посещение мест духовных и телесных подвигов наших православных предков настоятелем подворья Сийского монастыря совместно с представителями ПАО "Севералмаз" уже становится доброй традицией».

Клирик отметил, что в 2022 году, также благодаря содействию и существенной помощи генерального директора ПАО «Севералмаз» Равиля Санатулова, а также работников и сотрудников возглавляемого им крупного предприятия, были установлены поклонные кресты в местах особого подвижничества невольных поселенцев.

«В соработничестве с ПАО "Севералмаз" подворье Сийского монастыря в Архангельске планирует в дальнейшем системное посещение мест подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской пострадавших в первой половине ХХ века в землях Семиозерья, — рассказал отец Даниил. — Особую благодарность выражаем Александру Репину, Виталию Иевлеву и Виктору Сабельникову за профессионализм, мужество и заинтересованность в сохранении памяти о наших православных отцах, братьях и сестрах, пострадавших в гонениях за веру православную».

(по материалам Архангельской епархии)