Митрополит Корнилий совершил богослужение в канун дня памяти 40 мучеников

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 22 марта, в канун дня памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, совершил вечернее богослужение в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Богослужение состояло из великого повечерия и полиелейной утрени. Затем был совершен чин общей Исповеди.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

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В 313 году император Константин Великий подписал закон о свободе исповедания веры. Его соправитель император Ликиний тоже подписал этот закон, но в подвластных ему областях гонения на христиан продолжались. Около 320 года в городе Севастии, в Армении, стояло римское войско, где служили 40 воинов-христиан родом из Каппадокии (ныне на территории Турции). Военачальник Агрикола принуждал их принести жертву идолам, но воины отказались.

Тогда их арестовали, связали и повели к озеру близ города Севастии. Воинов раздетыми поставили в покрытое льдом зимнее озеро. Мучение было особенно тяжелым, потому что на берегу озера для соблазна поставили теплую баню. Кто хотел спасти свою жизнь, должен был заявить тюремному сторожу, что он отрекся от Христа и тогда мог войти в теплую баню. Всю ночь воины ободряли друг друга и пели священные гимны Богу.

Ранним утром один из них не выдержал страданий. Он вышел из озера и поспешил к бане. Но как только теплый воздух коснулся его тела, он упал мертвым. Вскоре после этого тюремный сторож Аглай увидел, как над мучениками, оставшимися в озере, заблистал неземной свет. Аглай был так потрясен этим чудом, что, объявив себя христианином, присоединился к 39 воинам.

На утро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник Аглаий вместе с ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. Во время этой мучительной казни мать самого юного из воинов, Мелитона, убеждала сына не страшиться и претерпеть все до конца. Тела мучеников положили на колесницы и повезли на сожжение. Юный Мелитон еще дышал, и его оставили лежать на земле. Тогда мать подняла сына и на своих плечах понесла вслед за колесницей. Когда Мелитон испустил последний вздох, мать положила его на колесницу рядом с телами его сподвижников. Тела святых были сожжены на костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их.

Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки. Имена угодников сохранились: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Аггей, Аетий, Флавий, Акакий, Екдекий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филиктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглай.

Память 40 мучеников относится к кругу наиболее чтимых праздников.