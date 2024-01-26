В поселке Шаста Онежского района восстановлено водоснабжение

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что ветхие сети водоснабжения в пос. Шаста Онежского района в 2022 году пришли в негодность, в связи с чем временные сети водоснабжения были проложены по поверхности земли.

К предстоящему отопительную сезону бывшим руководством районной администрации работы по заглублению в грунт капитальных сетей водоснабжения организованы и выполнены не были, что потребовало обращения прокурора в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия и возложении обязанности обеспечить надежное водоснабжение населения и объектов социальной сферы.

Решением Онежского городского суда Архангельской области районной администрации предписано заглубить в землю на глубину не промерзания сети водоснабжения в пос. Шаста Онежского района.

В текущем году администрацией МО «Онежский муниципальный район» необходимые работы выполнены, проложены новые сети водоснабжения, надёжное и бесперебойное водоснабжение населения обеспечено.