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В поселке Шаста Онежского района восстановлено водоснабжение

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что ветхие сети водоснабжения в пос. Шаста Онежского района в 2022 году пришли в негодность, в связи с чем временные сети водоснабжения были проложены по поверхности земли. 

К предстоящему отопительную сезону бывшим руководством районной администрации работы по заглублению в грунт капитальных сетей водоснабжения организованы и выполнены не были, что потребовало обращения прокурора в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия и возложении обязанности обеспечить надежное водоснабжение населения и объектов социальной сферы.  
Решением Онежского городского суда Архангельской области районной администрации предписано заглубить в землю на глубину не промерзания сети водоснабжения в пос. Шаста Онежского района.

В текущем году администрацией МО «Онежский муниципальный район» необходимые работы выполнены, проложены новые сети водоснабжения, надёжное и бесперебойное водоснабжение населения обеспечено.  

12 март 11:12 | : Будни

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