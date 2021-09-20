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Женщины рассказали о самых экзотичных подарках на 8 марта

В перечне необычных подарков женщинам к 8 Марта лидируют комнатные растения и домашние животные. В преддверии Международного женского дня сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, какие необычные подарки женщины получали на 8 Марта. В открытом опросе приняли участие 1600 россиянок старше 18 лет из всех округов страны.

 Традиционный подарок женщинам в Международный женский день — цветы. Но и он способен удивить, если дарителем выступает мужчина, от которого такого знака внимания не ждали, или если выбор растения уж очень экзотичен. Для 7% женщин самым необычным подарком на 8 Марта стали цветы и комнатные растения. 6% самым запоминающимся презентом назвали домашнего питомца. Для 3% неожиданным подарком на 8 Марта стали украшения, сертификаты на разные активности, одежда и обувь. Для 2% — путешествие, посуда и бытовая техника (по 2%).

 Среди других необычных подарков женщины называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек.

 4 из 10 ответивших не получали необычных подарков на 8 Марта, и это в 2 раза больше, чем 3 года назад. Мужчинам срочно пора придумывать что-то новенькое!

(фото с https://stihi.ru/2021/09/20/4060

08 март 07:34 | : Будни

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