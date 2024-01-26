Митрополит Корнилий внимательно выслушал Станулевича

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 20 февраля встретился в епархиальном управлении с представителями регионального отделения Императорского православного палестинского общества.

Руководитель отделения Владимир Станулевич рассказал архипастырю о деятельности организации и планах на ближайшее время. ИППО в Архангельской области занимается вопросами сохранения культурного наследия, популяризации истории Русского Севера, книгоизданием и взаимодействием с профильными государственными органами и общественными организациями.

Участие во встрече приняли глава Новодвинска Александр Чечулин, глава Приморского округа Валентина Рудкина, архитектор Дмитрий Яскорский, издатель Сергей Клочев, ведущий специалист государственного архива Архангельской области Татьяна Санакина, краевед Анатолий Каранин, председатель архангельского регионального отделения Союза писателей Владислав Попов, журналист Алексей Шептунов. Также во встрече поучаствовали протоиерей Алексий Денисов, протоиерей Олег Шевчук и иеромонах Феофил (Волик).

На встрече обсудили ряд рабочих вопросов, касающихся взаимодействия Архангельской епархии и регионального отделения ИППО.

Митрополит Корнилий обратился к участникам встречи с приветствием, полный текст которого приводим ниже.

Уважаемый Владимир Игоревич, дорогие друзья, уважаемые участники нашего собрания!

Сердечно приветствую всех вас и благодарю за то, что нашли время для участия в нашей встрече, посвященной рассмотрению рабочих вопросов, связанных с деятельностью регионального отделения Императорского православного палестинского общества.

Сегодня нам предстоит обсудить несколько тем, касающихся как уже выполненных проектов, так и планированию предстоящей работы, которая по благословению Церкви совершается людьми, занимающимися самой разной профессиональной деятельностью, но объединенных любовью к Отечеству и его истории.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «такая организация, как Палестинское общество, в которую входят люди очень разные, представляющие разные сферы общественной жизни, может быть эффективной только при высоком уровне согласия внутри самой себя. Речь идет о взаимной поддержке, солидарности, взаимодополняемости, о единстве и сплоченности Общества». Продолжая мысль Предстоятеля нашей Церкви, хочу подчеркнуть что Архангельская епархия поддерживает конструктивные инициативы ИППО не только исходя из потенциальной общественной пользы этих инициатив, но в первую очередь потому, что они имеют объединяющую силу и сплачивают людей, настроенных на работу в созидательном ключе. В единстве наша сила, и только единым сердцем мы можем действовать по-настоящему конструктивно. Но подлинное единство предполагает внутреннюю работу каждого человека над очищением своего сердца от греха, порока, зла. В этом и помогает всем нам благодать Божия, которая обильно преподается в Святой Церкви, призывающей к духовному преображению, невозможному без покаяния и участия в церковных таинствах. Занимаясь полезными для общества проектами, мы не должны забывать о главном — о духовной жизни, о том, что наши общие усилия имеют значение лишь тогда, когда они угодны Богу. А Богу угодно то, что люди делают с кротким и мирным сердцем, со смирением и упованием на волю Божию, а не только на собственные силы. Святой пророк и царь израильский Давид Псалмопевец возглашает: «Если Господь не положит основание дома, напрасно трудятся строители его; если Господь не сохранит город, напрасно бодрствует стража». Будем помнить об этом и совершать все дела с любовью к людям, от чистого сердца и с молитвой Господу Богу, и тогда, несомненно, наше делание принесет обильные добрые плоды, и труды наши будут во благо. Всем вам, дорогие собеседники, желаю плодотворной работы и благословения Божиего на ваши труды!

Благодарю за внимание!

(по материалам Архангельской епархии)