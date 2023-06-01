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Митрополит Корнилий поднял вопрос сохранения исторического наследия

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий провел в епархиальном управлении рабочее совещание по вопросам церковного участия в деятельности по сохранению исторического и культурного наследия.

    Участниками встречи стали секретарь Архангельского епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, наместник Антониево-Сийского монастыря игумен Феодосий (Нестеров), епархиальный древлехранитель протоиерей Владимир Новиков, секретарь епархиальной комиссии по канонизации святых иеромонах Феофил (Волик), архитектор Дмитрий Яскорский и глава регионального отделения Императорского православного палестинского общества Владимир Станулевич.

    На совещании речь шла о взаимодействии Архангельской епархии с органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями по вопросам сохранения уникальной истории и культуры Поморья. Было отмечено, что Архангельская область и город Архангельск благодаря сохранившимся историческим свидетельствам о духовной жизни северян, местам расположения древних монастырей и храмов являются жемчужинами для историков и краеведов, для неравнодушных к духовному наследию горожан. Многовековая православная культура Поморья обладает большим потенциалом развития паломничества и туризма, что может быть положено в основу развития сотрудничества Церкви и общества.

    Как мы отмечали ранее, Русская Православная Церковь во всеуслышание говорит о необходимости сохранения объектов культурного наследия, осознавая, что это непростая задача, работа над которой — огромное поле для сотрудничества Церкви, государства, науки и общественности.

    Плачевное состояние многих памятников духовной культуры в нашей стране есть плод гонений, которым подвергалась Церковь после революции 1917 года, когда массово закрывались храмы и монастыри, лишались заботы духовенства тысячи уникальных памятников. Сейчас наша страна идет по пути духовного возрождения и должна найти силы, чтобы не дать разрушиться материальному наследию тысячелетней истории Православия на Руси. 

(по материалам Архангельской епархии)

08 август 09:50 | : Культура / Верую

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