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Идеальные выходные с точки зрения архангелогородцев

У мужчин в приоритете на выходные — побыть с семьей, у женщин — совершить прогулку.

Самое любимое времяпрепровождение в выходные у архангелогородев — выезд на природу (23%). На втором месте — досуг в кругу семьи (22%). На третьем — спорт и прогулки (по 20%). 12% ассоциируют идеальный выходной с отдыхом, 9% — со сном. Для 8% лучший вариант —путешествие. 7% жителей Поморья предпочитают провести выходной за чтением книг, еще 7% любят посещать культурные мероприятия. 6% считают отличным выходным тот, когда удалось встретиться с друзьями. Столько же россиян уверены, что выходной удался, если переделаны все домашние дела. Каждый двадцатый назвал отличным времяпрепровождением просмотр кино и сериалов.

 У мужчин на первом месте в идеальный выходной — провести время с семьей, у женщин — прогулка. На втором у тех и других — поездка за город, а у мужчин еще и спорт. Представители сильного пола также предпочитают отдых и рыбалку. Женщинам больше по душе хороший сон и культурная программа.

 По сравнению с ковидным 2020 годом, северяне стали чаще ассоциировать идеальные выходные с выездом на природу, спортивными активностями и просто отдыхом.

(фото с https://fotoxcom.ru/

24 сентябрь 10:11 | : Будни

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