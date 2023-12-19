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Роль одноклассников в жизни архангелогородцев

В первую субботу февраля в школах традиционно проходят вечера встреч выпускников. Каждый второй архангелогородец старше 18 лет поддерживает общение со своими одноклассниками. 29% посещают встречи выпускников.

 8% опрошенных устраивались на работу с помощью бывших одноклассников. 22% хотя бы раз помогали своим однокашникам с трудоустройством: кто советом и консультацией, а кто — прямой протекцией.

 За помощью с трудоустройством лучше обращаться к одноклассникам, а не одноклассницам: тех, кто по-приятельски помогал найти работу, среди мужчин в 1,5 раза больше, чем среди женщин.

 Число тех, кто общается с бывшими одноклассниками и встречается с ними, растет с увеличением возраста опрошенных. Запрашивать помощь в трудоустройстве и помогать с работой однокашникам также чаще приходилось тем, кто старше.

(картинка с https://zelengarden.ru/27-foto/vstrecha-odnoklassnikov-kartinki-prikolnye.html

30 январь 07:52 | : Будни

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