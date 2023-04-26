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"Дай списать!"

Списывать в школе чаще всего давали нынешние PR-менеджеры, воспитатели и менеджеры по закупкам, а отказывавших одноклассникам больше всего среди программистов, экономистов и маркетологов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

 3 из 4 россиян (76%), будучи школьниками, разрешали одноклассникам списывать. Судя по комментариям, во многих случаях это было не эпизодической помощью друзьям, а значимой частью образовательного процесса: «Я делал обществознание, историю и геометрию, взамен получал решения по алгебре, химии и физике»; «Я первый списывал, а потом списывали у меня». Только 3% опрошенных рассказали, что их тетради всегда были закрыты для одноклассников: по их мнению, преуспевать за счет чужой работы неэтично («Сосед по парте списал у меня и получил 5, а я — 3. Больше я списывать не давал»). В том, что у него никто и не просил списать, признался каждый одиннадцатый россиянин (9%): «Я был хроническим троечником».

 Больше всего тех, кто в школьные годы делился решенными домашками и контрольными с одноклассниками, — среди респондентов с высшим образованием (81%). Среди россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. разрешали списывать одноклассникам 73%, среди тех, кто сейчас зарабатывает больше, — 78—79%. Те, кто отказывал, чаще всего встречаются среди молодежи до 24 лет (5%).

 Среди представителей 25 распространенных профессиональных групп о том, что они давали списывать, чаще всего рассказывали PR-менеджеры (90%), воспитатели (89%) и менеджеры по закупкам (88%). Отказывавших в такой помощи одноклассникам больше всего среди программистов и экономистов (по 8%), а также маркетологов (7%). О том, что у них не просили списать, чаще других говорили водители (16%), дизайнеры (15%) и продавцы (14%).

25 май 07:43 | : Будни

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